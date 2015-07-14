ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Подопечный Audi Sport Майк Рокенфеллер стал быстрейшим в первой тренировке на Лаузицринге, опередив своего напарника Маттиаса Экстрёма. Гонщик Team Phoenix проехал свой быстрейший круг за 1.17,278, что на 0,097 секунды быстрее результата шведа. Третье время показал Роберт Уикенс из Mercedes, а еще один представитель Audi Джейми Грин расположился на четвертом месте. Ему уступил 0,328 секунды Лукас Ауэр. За ним последовало еще три представителя Audi Нико Мюллер, Рене Раст и Лоик Дюваль. Пол ди Реста и Гэри Паффет замкнули первую десятку – последний проиграл Майку Рокенфеллеру 0,745 секунды. Лучшим представителем BMW оказался Том Бломквист и уступил 0,011 секунды Паффету, став 11-м, а действующий чемпион мира Марко Виттман показал 13-е время. Вторая тренировка на Лаузицринге начнется в субботу в 09:40 по московскому времени.

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

Круги

1.

Майк Рокенфеллер

Audi Sport Team Phoenix

1.17,278



25

2.

Маттиас Экстрём

Audi Sport Team Abt Sportsline

1.17,375

+0,097

21

3.

Роберт Уикенс

Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me

1.17,489

+0,211

21

4.

Джейми Грин

Audi Sport Team Rosberg

1.17,547

+0,269

21

5.

Лукас Ауэр

Mercedes-AMG Motorport BWT

1.17,606

+0,328

23

6.

Нико Мюллер

Audi Sport Team Abt Sportsline

1.17,734

+0,456

24

7.

Рене Раст

Audi Sport Team Rosberg

1.17,900

+0,622

24

8.

Лоик Дюваль

Audi Sport Team Phoenix

1.17,974

+0,696

17

9.

Пол ди Реста

Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy

1.18,016

+0,738

24

10.

Гэри Паффетт

Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me

1.18,023

+0,745

24

11.

Том Бломквист

BMW Team RMR

1.18,034

+0,756

20

12.

Тимо Глок

BMW Team RMR

1.18,068

+0,790

18

13.

Марко Виттман

BMW Team RMG

1.18,073

+0,795

19

14.

Максим Мартен

BMW Team RBM

1.18,178

+0,900

20

15.

Бруно Спенглер

BMW Team RBM

1.18,195

+0,917

21

16.

Аугусто Фарфус

BMW Team RMG

1.18,225

+0,947

19

17.

Маро Энгель

Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy

1.18,235

+0,957

24

18.

Эдоардо Мортара

Mercedes-AMG Motorport BWT

1.18,303

+1,025

19

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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