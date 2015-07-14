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Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM

Подопечный Audi Sport Майк Рокенфеллер стал быстрейшим в первой тренировке на Лаузицринге, опередив своего напарника Маттиаса Экстрёма.

Гонщик Team Phoenix проехал свой быстрейший круг за 1.17,278, что на 0,097 секунды быстрее результата шведа.

Третье время показал Роберт Уикенс из Mercedes, а еще один представитель Audi Джейми Грин расположился на четвертом месте. Ему уступил 0,328 секунды Лукас Ауэр.

За ним последовало еще три представителя Audi Нико Мюллер, Рене Раст и Лоик Дюваль. Пол ди Реста и Гэри Паффет замкнули первую десятку – последний проиграл Майку Рокенфеллеру 0,745 секунды.

Лучшим представителем BMW оказался Том Бломквист и уступил 0,011 секунды Паффету, став 11-м, а действующий чемпион мира Марко Виттман показал 13-е время.

Вторая тренировка на Лаузицринге начнется в субботу в 09:40 по московскому времени.
Поз.
Пилот
Команда
Время
Отст.
Круги
1.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Майк Рокенфеллер
Audi Sport Team Phoenix
1.17,278
 
25
2.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Маттиас Экстрём
Audi Sport Team Abt Sportsline
1.17,375
+0,097
21
3.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Роберт Уикенс
Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me
1.17,489
+0,211
21
4.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Джейми Грин
Audi Sport Team Rosberg
1.17,547
+0,269
21
5.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Лукас Ауэр
Mercedes-AMG Motorport BWT
1.17,606
+0,328
23
6.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Нико Мюллер
Audi Sport Team Abt Sportsline
1.17,734
+0,456
24
7.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Рене Раст
Audi Sport Team Rosberg
1.17,900
+0,622
24
8.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Лоик Дюваль
Audi Sport Team Phoenix
1.17,974
+0,696
17
9.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Пол ди Реста
Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy
1.18,016
+0,738
24
10.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Гэри Паффетт
Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me
1.18,023
+0,745
24
11.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Том Бломквист
BMW Team RMR
1.18,034
+0,756
20
12.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Тимо Глок
BMW Team RMR
1.18,068
+0,790
18
13.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Марко Виттман
BMW Team RMG
1.18,073
+0,795
19
14.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Максим Мартен
BMW Team RBM
1.18,178
+0,900
20
15.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Бруно Спенглер
BMW Team RBM
1.18,195
+0,917
21
16.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Аугусто Фарфус
BMW Team RMG
1.18,225
+0,947
19
17.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Маро Энгель
Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy
1.18,235
+0,957
24
18.
Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM Эдоардо Мортара
Mercedes-AMG Motorport BWT
1.18,303
+1,025
19

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:46      |      Категория:  Все новости » Спорт
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