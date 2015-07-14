Майк Рокенфеллер стал лучшим в первой тренировке DTM
Подопечный Audi Sport Майк Рокенфеллер стал быстрейшим в первой тренировке на Лаузицринге, опередив своего напарника Маттиаса Экстрёма.Гонщик Team Phoenix проехал свой быстрейший круг за 1.17,278, что на 0,097 секунды быстрее результата шведа.Третье время показал Роберт Уикенс из Mercedes, а еще один представитель Audi Джейми Грин расположился на четвертом месте. Ему уступил 0,328 секунды Лукас Ауэр.За ним последовало еще три представителя Audi Нико Мюллер, Рене Раст и Лоик Дюваль. Пол ди Реста и Гэри Паффет замкнули первую десятку – последний проиграл Майку Рокенфеллеру 0,745 секунды.Лучшим представителем BMW оказался Том Бломквист и уступил 0,011 секунды Паффету, став 11-м, а действующий чемпион мира Марко Виттман показал 13-е время.Вторая тренировка на Лаузицринге начнется в субботу в 09:40 по московскому времени. Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги 1. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix 1.17,278
25 2. Маттиас Экстрём Audi Sport Team Abt Sportsline 1.17,375 +0,097 21 3. Роберт Уикенс Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me 1.17,489 +0,211 21 4. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg 1.17,547 +0,269 21 5. Лукас Ауэр Mercedes-AMG Motorport BWT 1.17,606 +0,328 23 6. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline 1.17,734 +0,456 24 7. Рене Раст Audi Sport Team Rosberg 1.17,900 +0,622 24 8. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix 1.17,974 +0,696 17 9. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy 1.18,016 +0,738 24 10. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me 1.18,023 +0,745 24 11. Том Бломквист BMW Team RMR 1.18,034 +0,756 20 12. Тимо Глок BMW Team RMR 1.18,068 +0,790 18 13. Марко Виттман BMW Team RMG 1.18,073 +0,795 19 14. Максим Мартен BMW Team RBM 1.18,178 +0,900 20 15. Бруно Спенглер BMW Team RBM 1.18,195 +0,917 21 16. Аугусто Фарфус BMW Team RMG 1.18,225 +0,947 19 17. Маро Энгель Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy 1.18,235 +0,957 24 18. Эдоардо Мортара Mercedes-AMG Motorport BWT 1.18,303 +1,025 19 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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