ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кевин Магнуссен намерен судиться со своим бывшим менеджером Кевин Магнуссен и его бывший менеджер не смогли разрешить споры мирным путем, и теперь обе стороны встретятся в суде. Датчанин перестал сотрудничать с Дорте Риис Мадсеном после потери своего места в McLaren в конце 2014 года. В 2015-м Магнуссен вернулся в Ф1 с командой Renault, после чего ему помог оказаться в Haas спонсор-миллиардер Андерс Хольц Повлсен. Журналисты газеты Ekstra Bladet утверждают, что судебный процесс начнется 1 июня в Коппенгагене. Бывший менеджер Магнуссена требует компенсации за нарушение контракта. Бывший датский гонщик Джейсон Уотт заявил, что споры о контрактах в автоспорте не новы. «Продолжительность контракта в 10-15 лет не является чем-то необычным, – заявил Уотт. – Менеджер вкладывает деньги, чтобы построить карьеру подопечному, и может пройти несколько лет, прежде чем они вернутся». Ни Магнуссен, ни Риис Мадсен не стали комментировать ситуацию.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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