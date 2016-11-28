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Кевин Магнуссен намерен судиться со своим бывшим менеджером

Кевин Магнуссен и его бывший менеджер не смогли разрешить споры мирным путем, и теперь обе стороны встретятся в суде.

Датчанин перестал сотрудничать с Дорте Риис Мадсеном после потери своего места в McLaren в конце 2014 года.

В 2015-м Магнуссен вернулся в Ф1 с командой Renault, после чего ему помог оказаться в Haas спонсор-миллиардер Андерс Хольц Повлсен.

Журналисты газеты Ekstra Bladet утверждают, что судебный процесс начнется 1 июня в Коппенгагене. Бывший менеджер Магнуссена требует компенсации за нарушение контракта.

Бывший датский гонщик Джейсон Уотт заявил, что споры о контрактах в автоспорте не новы.

«Продолжительность контракта в 10-15 лет не является чем-то необычным, – заявил Уотт. – Менеджер вкладывает деньги, чтобы построить карьеру подопечному, и может пройти несколько лет, прежде чем они вернутся».

Ни Магнуссен, ни Риис Мадсен не стали комментировать ситуацию.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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