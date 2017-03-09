Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Латвала, Мик и Паддон выбыли из борьбы за первое место на Ралли Португалия

В пятницу вечером расклад сил на Ралли Португалия претерпел серьезные изменения – из борьбы за лидерство выбыли Яри-Матти Латвала, Крис Мик и Хейден Паддон.

Перед спецучастком Ponte de Lima первых восемь гонщиком разделяло всего 8,9 секунды, в то время как у Отта Тянака было преимущество всего в 0,1 секунды над Латвалой.

Финн первым столкнулся с неприятностями, когда автомобиль стал странно себя вести на торможении, и в итоге его занесло, и машина получила повреждения. На их устранение потребовалось почти пять минут.

Мик в начале вечерней секции вышел в лидеры, однако на шестом СУ откатился на пятое место в попытке сберечь резину. Тем не менее, далее с ним случилось сразу две неприятности: сначала прокол резины и после – повреждение подвески, из-за которого он окончательно сошел с дистанции.

Хейден Паддон переместился на третье место, но на седьмом СУ его Hyundai остановился из-за механической проблемы. Команда инженеров новозеландца по радио помогла ему снова включиться в борьбу, но уже с десятиминутным отставанием.

Таким образом в лидерах оказался Тянак, хотя и он не избежал проблем - как признался эстонец, он "что-то погнул" на своем автомобиле на шестом СУ.

Дани Сордо и Себастьен Ожье расположились на втором и третьем местах, а Крейг Брин с отставанием всего в 10,8 секунды - четвертый.

Пятую и шестую позиции занимают Элфин Эванс и Тьерри Нёвиль.
Положение после СУ7
Поз.
Пилот
Команда
Время/Отст.
1.
Латвала, Мик и Паддон выбыли из борьбы за первое место на Ралли Португалия Отт Тянак
M-Sport World Rally Team
+1:33.41,4
2.
Латвала, Мик и Паддон выбыли из борьбы за первое место на Ралли Португалия Дани Сордо
Hyundai Motorsport
+3,6
3.
Латвала, Мик и Паддон выбыли из борьбы за первое место на Ралли Португалия Себастьен Ожье
M-Sport World Rally Team
+6,2
4.
Латвала, Мик и Паддон выбыли из борьбы за первое место на Ралли Португалия Крэг Брин
Citroen Total Abu Dhabi WRT
+10,8
5.
Латвала, Мик и Паддон выбыли из борьбы за первое место на Ралли Португалия Элфин Эванс
M-Sport World Rally Team
+18,1
6.
Латвала, Мик и Паддон выбыли из борьбы за первое место на Ралли Португалия Тьерри Нёвиль
Hyundai Motorsport
+23,4
7.
Латвала, Мик и Паддон выбыли из борьбы за первое место на Ралли Португалия Юхо Хяннинен
Toyota Gazoo Racing WRC
+49,8
8.
Латвала, Мик и Паддон выбыли из борьбы за первое место на Ралли Португалия Эсапекка Лаппи
Toyota Gazoo Racing WRC
+1.05,6
9.
Латвала, Мик и Паддон выбыли из борьбы за первое место на Ралли Португалия Андреас Миккельсен
Skoda Motorsport
+3.16,5
10.
Латвала, Мик и Паддон выбыли из борьбы за первое место на Ралли Португалия Мадс Остберг
M-Sport World Rally Team
+3.49,6

 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Карлос Сайнс: Мы прибавили в области надежности
9-03-2017, 15:43, Спорт
Пилот Toro Rosso Карлос Сайнс остался доволен итогами второго дня заключительного блока предсезонных тестов в Барселоне, который он закончил на девятом месте. В первом тестовом блоке у итальянской...
Подробнее
Приморскому «Лучу» перечислили 30 миллионов рублей на выплату зарплат
22-09-2016, 22:49, Спорт
Приморскому футбольному клубу «Луч-Энергия» направили из краевого бюджета порядка 30 миллионов рублей. Этой суммы хватит, чтобы погасить задолженность по зарплатам футболистам и работникам клуба за...
Подробнее
«Спартак-Приморье» провел первую тренировку в новом году
3-01-2017, 14:43, Спорт
2 января «Спартак-Приморье» провел первую тренировку в «Олимпийце» после краткосрочного перерыва, связанного с новогодними праздниками. На отдых у игроков и тренерского штаба было два дня: 31 декабря...
Подробнее
Льюис Хэмилтон снова отжигает на Барбадосе
3-08-2016, 06:52, Спорт
Только успел трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон завершить первую половину сезона, как сразу же отправился отмечать начало летнего перерыва на фестиваль на острове Барбадос. В своем Snapchat...
Подробнее
Вольники сражаются в мастерском турнире за призы ректора ДВФУ. Фоторепортаж
13-04-2014, 06:40, Спорт
XV всероссийский турнир по вольной борьбе на призы ректора ДВФУ открылся в кампусе университета на о. Русский 12 апреля. В течение двух дней 120 сильнейших спортсменов из городов Дальнего Востока и...
Подробнее
Птичка киви вернулась на автомобиль McLaren
26-02-2017, 19:49, Спорт
При пристальном взгляде на новую машину McLaren удалось заметить одну интересную деталь. На боковом понтоне вновь появилось изображение маленькой птички киви – национального символа Новой Зеландии,...
Подробнее
Кристиан Хорнер: Renault стоило сосредоточиться на одном клиенте
2-07-2014, 19:50, Спорт
В Red Bull Racing считают, что их поставщик двигателей – компания Renault – допустил ошибку, не сосредоточившись на доработке своей силовой установки с учетом особенностей конкретного автомобиля....
Подробнее
В Caterham надеются прибавить в скорости до старта Гран При Австралии
23-02-2014, 10:40, Спорт
Камуи Кобаяши надеется, что по ходу финальной тестовой сессии Формулы 1 в Бахрейне, которая пройдет на следующей неделе, машина его новой команды Сaterham сможет серьезно прибавить в темпе. Сегодня...
Подробнее
Приморские бойцы триумфально выступили на Чемпионате ДВФО по смешанному боевому единоборству ММА
3-04-2016, 08:45, Спорт
По итогам турнира у приморских спортсменов пять золотых, пять серебряных и две бронзовые медали В г. Южно-Сахалинске завершился Чемпионат Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому...
Подробнее
Во Владивостоке состоялся первый кубок Азии по кудо
16-06-2014, 14:45, Спорт
Во Владивостоке завершился первый кубок Азии по восточному боевому единоборству кудо. Престижный международный турнир проходил в «Фетисов Арене» и собрал 90 спортсменов из 7 государств (Россия,...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU