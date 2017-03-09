ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Латвала, Мик и Паддон выбыли из борьбы за первое место на Ралли Португалия В пятницу вечером расклад сил на Ралли Португалия претерпел серьезные изменения – из борьбы за лидерство выбыли Яри-Матти Латвала, Крис Мик и Хейден Паддон. Перед спецучастком Ponte de Lima первых восемь гонщиком разделяло всего 8,9 секунды, в то время как у Отта Тянака было преимущество всего в 0,1 секунды над Латвалой. Финн первым столкнулся с неприятностями, когда автомобиль стал странно себя вести на торможении, и в итоге его занесло, и машина получила повреждения. На их устранение потребовалось почти пять минут. Мик в начале вечерней секции вышел в лидеры, однако на шестом СУ откатился на пятое место в попытке сберечь резину. Тем не менее, далее с ним случилось сразу две неприятности: сначала прокол резины и после – повреждение подвески, из-за которого он окончательно сошел с дистанции. Хейден Паддон переместился на третье место, но на седьмом СУ его Hyundai остановился из-за механической проблемы. Команда инженеров новозеландца по радио помогла ему снова включиться в борьбу, но уже с десятиминутным отставанием. Таким образом в лидерах оказался Тянак, хотя и он не избежал проблем - как признался эстонец, он "что-то погнул" на своем автомобиле на шестом СУ. Дани Сордо и Себастьен Ожье расположились на втором и третьем местах, а Крейг Брин с отставанием всего в 10,8 секунды - четвертый. Пятую и шестую позиции занимают Элфин Эванс и Тьерри Нёвиль.

Положение после СУ7

Поз.

Пилот

Команда

Время/Отст.

1.

Отт Тянак

M-Sport World Rally Team

+1:33.41,4

2.

Дани Сордо

Hyundai Motorsport

+3,6

3.

Себастьен Ожье

M-Sport World Rally Team

+6,2

4.

Крэг Брин

Citroen Total Abu Dhabi WRT

+10,8

5.

Элфин Эванс

M-Sport World Rally Team

+18,1

6.

Тьерри Нёвиль

Hyundai Motorsport

+23,4

7.

Юхо Хяннинен

Toyota Gazoo Racing WRC

+49,8

8.

Эсапекка Лаппи

Toyota Gazoo Racing WRC

+1.05,6

9.

Андреас Миккельсен

Skoda Motorsport

+3.16,5

10.

Мадс Остберг

M-Sport World Rally Team

+3.49,6

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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