Латвала, Мик и Паддон выбыли из борьбы за первое место на Ралли Португалия
В пятницу вечером расклад сил на Ралли Португалия претерпел серьезные изменения – из борьбы за лидерство выбыли Яри-Матти Латвала, Крис Мик и Хейден Паддон.Перед спецучастком Ponte de Lima первых восемь гонщиком разделяло всего 8,9 секунды, в то время как у Отта Тянака было преимущество всего в 0,1 секунды над Латвалой.Финн первым столкнулся с неприятностями, когда автомобиль стал странно себя вести на торможении, и в итоге его занесло, и машина получила повреждения. На их устранение потребовалось почти пять минут.Мик в начале вечерней секции вышел в лидеры, однако на шестом СУ откатился на пятое место в попытке сберечь резину. Тем не менее, далее с ним случилось сразу две неприятности: сначала прокол резины и после – повреждение подвески, из-за которого он окончательно сошел с дистанции.Хейден Паддон переместился на третье место, но на седьмом СУ его Hyundai остановился из-за механической проблемы. Команда инженеров новозеландца по радио помогла ему снова включиться в борьбу, но уже с десятиминутным отставанием.Таким образом в лидерах оказался Тянак, хотя и он не избежал проблем - как признался эстонец, он "что-то погнул" на своем автомобиле на шестом СУ.Дани Сордо и Себастьен Ожье расположились на втором и третьем местах, а Крейг Брин с отставанием всего в 10,8 секунды - четвертый.Пятую и шестую позиции занимают Элфин Эванс и Тьерри Нёвиль. Положение после СУ7 Поз. Пилот Команда Время/Отст. 1. Отт Тянак M-Sport World Rally Team +1:33.41,4 2. Дани Сордо Hyundai Motorsport +3,6 3. Себастьен Ожье M-Sport World Rally Team +6,2 4. Крэг Брин Citroen Total Abu Dhabi WRT +10,8 5. Элфин Эванс M-Sport World Rally Team +18,1 6. Тьерри Нёвиль Hyundai Motorsport +23,4 7. Юхо Хяннинен Toyota Gazoo Racing WRC +49,8 8. Эсапекка Лаппи Toyota Gazoo Racing WRC +1.05,6 9. Андреас Миккельсен Skoda Motorsport +3.16,5 10. Мадс Остберг M-Sport World Rally Team +3.49,6 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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