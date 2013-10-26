ЗНАКОМСТВА
КРАСОТА
ЗДОРОВЬЕ
ТУРИЗМ
АВТОНОВОСТИ
НОВОСТИ СПОРТА
У российских Renault Kaptur обнаружен дефект - автоновости
26-10-2013, 00:31, Автоновости В настоящее время большинство европейских автопроизводителей испытывают финансовые трудности. Не стал исключением и французский альянс Peugeot-Citroen. Несколько дней назад в прессе появилась...
27-01-2015, 14:56, Автоновости Автомобили марки Kia, собранные на территории России, могут отправиться на экспорт в другие страны....
23-02-2017, 08:41, Автоновости Немецкий автопроизводитель направит в сервисные центры модели 991 и 982....
8-04-2014, 20:40, Автоновости Баварский концерн в процессе разработки "заряженного" купе BMW 2-й серии столкнулся с очередной волной слухов и догадок, которые касаются информации о техническом оснащении модели M2....
5-02-2015, 04:09, Автоновости Кроссовер SX4 от японской марки Suzuki в середине текущего года получит ряд актуальных обновлений....
24-10-2015, 20:52, Автоновости IPO компании Ferrari прошло более чем успешно....
4-09-2015, 01:07, Автоновости Российский производитель грузовиков КАМАЗ построит в Китае новый завод, а также возьмется за выпуск легковых автомобилей Hawtai на территории РФ....
6-09-2015, 03:00, Автоновости По данным Дальневосточного таможенного управления, за последние четыре года в Россию было нелегально ввезено порядка 95 тысяч автомобилей....
14-07-2016, 16:08, Автоновости Сумма штрафа не называется, но его размер может достигнуть всей прибыли компании от реализации 11 млн дизельных автомобилей....
24-12-2013, 23:50, Автоновости Сегодня с конвейера Волжского автозавода сошел последний представитель семейства Samara. Им стал пятидверный хэтчбек. Начиная с 1984 года, было выпущено свыше 5,2 млн. автомобилей этой линейки. 70%...