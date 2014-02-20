ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ален Прост: Эстебан Окон сможет побеждать в топ-команде Четырехкратный чемпион мира Ален Прост признался, что доволен успешными выступлениями своего молодого соотечественника Эстебана Окона в Формуле 1. 20-летний пилот начал свою карьеру в Ф1 только в середине прошлого сезона, в Спа, в составе Manor. Во всех пяти гонках этого сезона Окону, как и его опытному напарнику Серхио Пересу, удалось заработать очки для Force India. «Он демонстрирует много ярких качеств, – заявил Прост в интервью на радио Europe 1. – Пока мы не видели его в действии в топ-команде, но я не сомневаюсь, что он сможет побеждать». Прост также выразил надежду на подрастающее поколение французсских гонщиков: «У нас сформировалось поколение талантливых и невероятно хороших гонщиков, имена которых я пока не буду называть». Прост подытожил, что в Формуле 1 в ближайшее время титул должен достаться чемпиону из Франции.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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