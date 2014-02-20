ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Каратисты поборются за награды в ката и кумитэ

21 мая в спорткомплексе «Чемпион» (ул. Гоголя, 41, ВГУЭС) состоятся Чемпионат и Первенство г. Владивостока по киокусинкай каратэ-до, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования пройдут в двух дисциплинах – ката и кумитэ.





В турнире примут участие спортсмены от 8 до 18 лет и старше. Победителям и призерам в своих возрастных категориях вручат медали и грамоты.





Начало соревнований Ката в 10.00. Начало соревнований Кумитэ в 12.00.





Федерация киокусинкай каратэ-до Приморского края

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 02:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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