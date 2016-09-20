ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Яри-Матти Латвала вышел в лидеры Ралли Португалия Гонщик Toyota Яри-Матти Латвала захватил лидерство по итогам утренней секции Ралли Португалия, опередив всего на полсекунды ближайшего преследователя Криса Мика. После зрительского спецучастка, состоявшегося вечером накануне, первую строчку между собой делили Мадс Остберг и Тьерри Невиль. Однако уже после первого по-настоящему боевого допа в пятницу утром норвежец и бельгиец откатились назад, а в лидеры вышел Хейден Паддон. Правда, гонщик Hyundai недолго был первым, поскольку в конце СУ3 ралли возглавил Яри-Матти Латвала, а сам он остановился на спецучастке и потерял на это время, откатившись на шестое место. По ходу четвёртого допа преимущество финна сократилось с пяти секунд до полсекунды над действующим победителем Ралли Португалия Крисом Миком. Третьим с отставанием в 1,2 секунды утреннюю секцию завершил гонщик M-Sport Отт Тянак. Всего 0,2 секунды эстонцу уступил Крэг Брин. Лидер чемпионата Себастьен Ожье, расчищавший для соперников трассу, расположился на пятом месте. Француз проигрывает всего 4,8 секунды Латвале и опережает на 5,4 секунды Паддона. На седьмом и восьмом месте расположились два других гонщика Hyundai Невиль и Дани Сордо, а замыкают первую десятку Остберг и Элфин Эванс, проколовший колесо в конце четвертого допа.

Поз.

Пилот

Команда

Время/Отст.

1.

Яри-Матти Латвала

Toyota Gazoo Racing WRC

48.07.1

2.

Крис Мик

Citroen Total Abu Dhabi WRT

+0,5

3.

Отт Тянак

M-Sport World Rally Team

+1,2

4.

Крэг Брин

Citroen Total Abu Dhabi WRT

+1,4

5.

Себастьен Ожье

M-Sport World Rally Team

+4,8

6.

Хейден Паддон

Hyundai Motorsport

+10,2

7.

Тьерри Нёвиль

Hyundai Motorsport

+10,3

8.

Дани Сордо

Hyundai Motorsport

+10,7

9.

Мадс Остберг

M-Sport World Rally Team

+16,4

10.

Элфин Эванс

M-Sport World Rally Team

+18,3

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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