Яри-Матти Латвала вышел в лидеры Ралли Португалия

Гонщик Toyota Яри-Матти Латвала захватил лидерство по итогам утренней секции Ралли Португалия, опередив всего на полсекунды ближайшего преследователя Криса Мика.После зрительского спецучастка, состоявшегося вечером накануне, первую строчку между собой делили Мадс Остберг и Тьерри Невиль. Однако уже после первого по-настоящему боевого допа в пятницу утром норвежец и бельгиец откатились назад, а в лидеры вышел Хейден Паддон.Правда, гонщик Hyundai недолго был первым, поскольку в конце СУ3 ралли возглавил Яри-Матти Латвала, а сам он остановился на спецучастке и потерял на это время, откатившись на шестое место.По ходу четвёртого допа преимущество финна сократилось с пяти секунд до полсекунды над действующим победителем Ралли Португалия Крисом Миком.Третьим с отставанием в 1,2 секунды утреннюю секцию завершил гонщик M-Sport Отт Тянак. Всего 0,2 секунды эстонцу уступил Крэг Брин.Лидер чемпионата Себастьен Ожье, расчищавший для соперников трассу, расположился на пятом месте. Француз проигрывает всего 4,8 секунды Латвале и опережает на 5,4 секунды Паддона.На седьмом и восьмом месте расположились два других гонщика Hyundai Невиль и Дани Сордо, а замыкают первую десятку Остберг и Элфин Эванс, проколовший колесо в конце четвертого допа. Поз. Пилот Команда Время/Отст. 1. Яри-Матти Латвала Toyota Gazoo Racing WRC 48.07.1 2. Крис Мик Citroen Total Abu Dhabi WRT +0,5 3. Отт Тянак M-Sport World Rally Team +1,2 4. Крэг Брин Citroen Total Abu Dhabi WRT +1,4 5. Себастьен Ожье M-Sport World Rally Team +4,8 6. Хейден Паддон Hyundai Motorsport +10,2 7. Тьерри Нёвиль Hyundai Motorsport +10,3 8. Дани Сордо Hyundai Motorsport +10,7 9. Мадс Остберг M-Sport World Rally Team +16,4 10. Элфин Эванс M-Sport World Rally Team +18,3 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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