ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Рабочие Tesla пожаловались на условия труда - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 20:52 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Стартап Elio Motors за месяц собрал $25 млн на создание трехколесного автомобиля.... Подробнее Пользователям системы краткосрочной аренды автомобилей в Москве предоставят дополнительный бонус – бесплатную стоянку в зоне платной парковки.... Подробнее Немецкий премиальный бренд Audi, принадлежащий группе компаний Volkswagen, стал самым популярным брендом люксового сегмента на мировом автомобильном рынке.... Подробнее «Вживую» американский полноприводный пикап покажут только через два года.... Подробнее Показатель чистого убытка российского автомобилестроительного концерна «АвтоВАЗ» по итогам первого полугодия составил 2,7 млрд рублей.... Подробнее Lexus отзывает автомобили из-за подушек безопасности – Takata не при чем.... Подробнее Cognitive Technologies проведет соцопрос среди россиян.... Подробнее Российское аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг регионов по объему продаж новых автомобилей за первые два месяца 2015 года.... Подробнее Новая версия популярного отечественного седана Lada Granta с роботизированной коробкой передач появится в продаже уже в первой половине 2015 года.... Подробнее Cadillac стал первым иностранным автопроизводителем, который начал экспорт автомобилей из Китая в другие страны.... Подробнее