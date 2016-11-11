Льюис Хэмилтон о неожиданной встрече с Нико Росбергом на улице Лондона
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал о единственной встрече с Нико Росбергом после ухода немца из Формулы 1 в конце 2016 года.Встреча двух бывших напарников и соперников по борьбе за чемпионский титул произошла, когда Льюис совершал пробежку по улицам Лондона, а Нико ехал на машине.«Я занимался пробежкой и вдруг почувствовал, что кто-то бежит за мной. Я оглянулся – это был Нико! – цитирует Хэмилтона Auto Motor und Sport. – Он ехал куда-то по делам, увидел меня, вышел из машины и присоединился ко мне. Мы остановились, поговорили. Это была наша первая встреча с момента его ухода из Формулы 1».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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