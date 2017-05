ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Пора взросления - автоновости В процессе «эволюции» Ford Kuga получил более мощную фальшрадиаторную решетку и оригинальные противотуманные фары Фары также изменились, они стали крупнее и выразительнее. В версиях Titanium и Titanium Plus доступен адаптивный биксеноновый свет Легкосплавные колеса – нового дизайна. Версия Titanium Plus предлагает 18-дюймовые диски с шинами 235/50 Салон обновленного кроссовера сохранил необычную «угловатую» архитектуру Производитель учел минусы эргономики предыдущей версии Ford Kuga и провел в буквальном смысле работу над ошибками В ходе обновления модели не претерпели существенных изменений блок управления стеклоподъемниками,… …переключатель наружного освещения,… …подрулевые рычажки… …и рукоятки управления дефлекторами системы вентиляции Передние боковые воздуховоды способны направлять потоки воздуха в трех направлениях По традиции, поставщиком аудиокомпонентов для автомобилей Ford является компания Sony На рулевом колесе стало больше кнопок,… … а их расположение теперь более эргономичное: для увеличения громкости звучания музыки больше не надо выворачивать большой палец Комбинация приборов стала более «взрослой», показания считываются лучше, чем прежде 2,5-литровый 150-сильный атмосферный двигатель в ходе теста показал себя более экономичным, чем его 182-сильный турбированный «собрат» Экран мультимедиасистемы «вырос» до 8 дюймов. Развлекательная система предлагает теперь гораздо больше функций Управление мультимедиасистемой стало более логичным, но существовавшая на этом месте удобная полочка для размещения смартфона исчезла Блок управления климатом в салоне стал удобнее, показания дисплея считываются лучше На «щеке» рукоятки селектора автомата больше нет кнопок ручного переключения передач Передние сиденья обладают отличным профилем и цепко удерживают седоков в поворотах Водительское сиденье может иметь электрорегулировки, правда, без памяти настроек Пассажирское сиденье в некоторых версиях имеет регулировку по высоте Электронный «ручник» занимает гораздо меньше места в салоне, чем механическое устройство Удаление рычага стояночного тормоза позволило сделать центральный туннель более широким Для задних пассажиров предусмотрены дополнительные воздуховоды системы отопления, а в некоторых версиях – еще и откидные столики На заднем ряду заметнее отформованы места для крайних пассажиров Части спинки заднего дивана легко сложить, но об образовании ровного пола проектировщики салона не позаботились Зато багажное отделение имеет подсветку, а также в нем есть розетка на 12 В Запасное колесо в Ford Kuga – временного использования Дверь багажника имеет электропривод. Открывание ее «ногой» доступно, начиная с комплектации Trend Plus При проезде луж в холодную погоду уплотнители дверей могут крепко примерзать к проемам кузова В ходе уральского теста мы проверяли «фордовские» кроссоверы на управляемость,… …преодолевали крутые подъемы по раскатанному снегу,… …разъезжались на местных грунтовых дорогах с тяжелой техникой… …и вытаскивали друг друга тросами, когда возможностей автомобилей на бездорожье не хватало Вся фотосессия Ford Kuga обновился, и изменения пошли ему только на пользу. Кроссовер стал выглядеть более взрослым, серьезным, солидным. Но главное - он не утратил качества, которые мы высоко оценили во время теста предыдущей версии. Это отличная управляемость и поведение на дорогах с посредственным покрытием и его полным отсутствием Предыдущая «Куга» выпускалась три с лишним года, и хотя даже под «занавес» выглядела вполне современной, все же кое-какие обновления модели требовались. По мне - так вообще несущественные. По большому счету, во время теста «старого» Ford Kuga в начале прошлого года я нашел сущие мелочи, которые хотелось бы изменить.



Больше опций, хороших и разных



В первую очередь, не понравились мне тогда рукоятки регулировки температуры в салоне. Вращать их приходилось часто, морозы прошлой зимой тоже стояли знатные, по мере прогрева салона заданную сперва высокую температуру приходилось снижать. Так вот, маленькие рукоятки выскальзывали из пальцев, и это было неудобно. Теперь они крупнее, и индикация на панели климат-контроля тоже считывается легче. Кнопки направления потоков воздуха расположились максимально удобно – в виде сидящего «человечка». Все регулировочные действия, как прежде, отображаются на центральном дисплее, но в новой «Куге» он заметно вырос - с пяти до восьми дюймов - и больше не напоминает бюджетный мобильный телефон. Теперь это настоящий планшет с высоким разрешением, но, правда, не всегда понятным управлением. Хотя все органы оного вынесены на панельку перед ним (из-за этого исчезла удобная полочка для расположения смартфона, однако появились другие места, куда можно положить мобильный девайс). Мы с коллегой во время тестового маршрута не раз путались в «навигации» системы навигации. Да и сама она, бывало, сбивалась не только в безлюдных местностях Южного Урала, но и в городах тоже. Так, в Уфе из-за ее неточных указаний мы дважды прокрутились на 360 градусов на одной из «клеверных» развязок. Признаюсь честно, до испытаний таких высокоинтеллектуальных функций фордовской мультимедиа SYNC 3, как сервисы Android Auto и Apple Car Play, руки у нас просто не дошли. Но, по словам других участников теста, всё это работает. Динамики воспроизводят качественный звук. Узкая прорезь с подсветкой над центральным дисплеем, не имеющая обозначений, оказалась слотом для компакт-диска, хотя, на взгляд, диск туда помещаться не должен. Поставщик аудиосистемы – Sony. Можно воспроизводить файлы с флэшки и плеера, разъемы USB и AUX находятся внутри бокса-подлокотника. Картинка с камеры заднего вида отличная, если, конечно, объектив камеры чист. А это во время нашей поездки случалось нечасто, условия были самые, что ни на есть боевые. Рулевое колесо в «Куге» регулируется как по высоте, так и по вылету. Кнопки на его спицах прежде располагались неоптимально, особенно регулятор громкости: для ее увеличения приходилось неестественно выворачивать палец правой руки. Теперь этого нет, появилось рулевое колесо от предыдущего «Фокуса», на котором кнопки расположены максимально эргономично. Появился подогрев обода, чего раньше не было. Как и подогрева форсунок омывателя. Сиденья сохранили надежную боковую поддержку в области бедер и спины. Спинку по-прежнему можно установить близко к вертикали, для меня это плюс. В тестовых «Кугах» нам доставались кресла с обивкой из «экокожи», она не «скользит» и не досаждает неприятным холодом в морозную погоду. Хотя по утрам было около -10 градусов. Подогрев сидений, естественно, присутствует. Шкалы основных приборов увеличились, и цифры на них «встали» вертикально, раньше они располагались под наклоном. Дисплей борткомпьютера столь же яркий, четкий и многофункциональный, как и прежде, но функция отключения электронной системы контроля тяги осталась «закопанной» глубоко в меню. Отдельной кнопки ее отключения по-прежнему нет, и, как удалось узнать, у представителей компании-производителя, такова политика фирмы: в целях безопасности, к отключению системы лучше не прибегать. Хотя порой это и необходимо делать в целях той же безопасности. При этом, индикации отключения на панели приборов нет, и можно попросту забыть о том, что вы едете без поддержки электроники. Что и отметил один из экипажей во время теста. Еще об эргономике. Рычаг стояночного тормоза заменен на электронное устройство с клавишей управления. Выключать его не обязательно, при нажатии на педаль «газа» оно отключится само. Селектор автомата сохранил свою форму и, как прежде, вынесен на «прилив» в центральной части торпедо. Однако с его рукоятки исчезли кнопки ручного выбора передач, прямо скажу, не самые удобные. Но зато появились - наконец-то - подрулевые лепестки выбора передач. Работают исправно, в том числе, и в режиме D. С их помощью можно на несколько секунд «пришпорить» автомобиль при разгоне или обгоне. Тормоза Ford Kuga поначалу пугают водителя своей хваткой (а уж пассажиров - тем более). На сухих твердых покрытиях надо учиться дозировать замедление. Если под колесами скользко, ABS вмешается в процесс замедления, но не так рьяно, как прежде. Настройка этой системы явно изменилсь в лучшую сторону. Kuga славилась применением системы автоторможения с 2013-го года. Сейчас эта система тоже есть. Призвана срабатывать на скоростях до 50 км/ч. Для безопасности пеерстроений, как и прежде, существует система контроля «слепых» зон Blind Spot Information System. А вот система помощи при выезде с парковочного места задним ходом Cross-Traffic Alert появилась впервые. И, надо сказать, она работает. Мы проверяли это как намеренно, так и совершенно случайно. Cистема «замечала» автомобили, двигавшиеся позади нас поперечным курсом, и сообщала об этом миганием индикатора в наружном зеркале и звуковым сигналом. Объемом багажника кроссовера в новой версии пожертвовали ради увеличения объема салона. Прежде пространство для груза составляло 456 л, теперь - 406 л (при сложенном заднем диване оно сократилось с 1654-х до 1603-х литров). Действительно, на заднем сиденье стало просторнее, как в длину, так и в ширину. При складывании заднего дивана ровный пол не получается, остается заметная «ступенька». Под фальшполом - запасное колесо-«докатка». Версии Titanium и Titanium Plus оснащаются электроприводом двери багажного отделения с возможностью открывания ее «ногой». Достаточно взмахнуть ею под задним бампером, как дверь автоматически «поедет» вверх. Во время теста мы отметили: как бы ни был загрязнен кузов, эта функция работает. Датчики емкостные, грязь на них не влияет. Но надо обязательно иметь в кармане ключ-брелок. Если вы его оставили в салоне, рядом с водительским креслом, «футболить» ногой под задним бампером будет бесполезно. Ну и, конечно, материалы отделки салона стали не в пример лучше, чем прежде. У более ранних версий салоны были гораздо более «пластмассовыми». А внешне новый Ford Kuga стал более солидным и серьезным. Он получил массивную хромированную фальшрадиаторную решетку, более крупные фары (биксеноновые в максимальных комплектациях), изменились и задние фонари.



Переднеприводный «локомотив»



Год назад у нас на тесте побывал Ford Kuga c 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором семейства Ecoboost. Такой кроссовер способен ускориться с 60 до 80 км/ч всего за три секунды. Во время нынешнего испытания мне довелось провести время за рулем кроссоверов с двумя другими двигателями. Для меня стал большим сюрпризом тот факт, что переднеприводная версия "Куги" является локомотивом продаж в нашей стране. Более половины реализуемых кроссоверов не имеют подключаемой задней оси. Может быть, дело в двигателе? Данный автомобиль комплектуется 2,5-литровым атмосферником мощностью 150 л. с. Вроде бы, для такого солидного литража отдача невелика, но это в цифрах, а на деле чувствуешь совсем иное. Этот двигатель может похвастать солидным крутящим моментом в 230 Нм (максимум достигается при 4300 об/мин). Пик мощности располагается еще выше - на отметке 6000 об/мин. Но характер у мотора - как у типичного «биг блока», кажется, что под капотом прописано гораздо большее количество "лошадок", и подхватывают они с самых низов. Только при резком разгоне обороты подскакивают до 4000 и выше, обычно же двигатель работает на частотах вращения коленчатого вала порядка 2000-2200. На трассе 150-сильный турбомотор, слегка «задушенный» экологической нормой Евро 5, в режиме D разгонял предыдущую "Кугу" с 80 до 120 км/ч за 10 с небольшим секунд. Атмосферник той же мощности сократил это время, как минимум, на две секунды. Он явно улучшил динамику кроссовера. Теперь вы в полной мере можете насладиться ею. В городских условиях автомобиль оставляет мало шансов невежливым коллегам по потоку. Резко ускориться, перестроиться, сманеврировать – всё это теперь легко. Но платой за такое «поведение» становится расход топлива. Если «старая» модификация потребляла на трассе около 9,5 л на сотню, то новой требуется уже около 11-ти литров. Правда, надо сказать, трассовых участков нам с ней во время южноуральского теста досталось не так уж и много, в основном, приходилось передвигаться по дорогам, покрытым асфальтом разной степени убитости, а также по грунтовкам. О применении такой меры экономии, как круиз-контроль, не было и речи. К тому же, во время предыдущего теста автомобиль заправлялся 95-м бензином. Вообще же, Ford допускает заправку всей линейки двигателей «Куги» 92-м бензином. Для моторов с турбонаддувом исключений не делается. Помимо 150-сильного турбодвигателя, под кроссовера может оказаться другой представитель семейства EcoBoost - 182-сильный агрегат. От него ждешь просто-таки недюжинной энергии, но на деле я бы не поручился за то, что автомобиль с ним более динамичен, чем со 150-сильным атмосферником. Пожалуй, эти два мотора поддерживают паритет между собой. Он наблюдается и в реализации крутящего момента. В обоих случаях хорошая тяга доступна водителю в широком диапазоне оборотов. Интересное новшество касается фар головного света. Они имеют целых семь режимов работы и освещают пространство впереди, меняя конфигурацию светового пятна в зависимости от режимов движения. Но вот что удалось отметить. Все «Куги» во время нашего теста были вооружены автоматами о шести диапазонах («механика» в России вообще предлагаться не будет, ее востребовали лишь единичные покупатели), так вот, в паре с атмосферным мотором коробка меняла передачи более заметно, чем в тандеме с турбированным. Впрочем, неискушенный водитель может и не обратить внимание на эту разницу. Автомат работает во всех случаях четко и оперативно. К ручному выбору передач прибегать практически не приходится. Хотя он может и пригодиаться для динамичного движения по городу, а также в условиях «раллийных» горных дорог, которые в большом количестве встречались нам на Южном Урале - на границе Челябинской области и Башкирии. Таким образом, я познакомился со всей линейкой моторов Ford Kuga и могу со всей ответственностью заявить: какой бы из них вы ни выбрали, динамика кроссовера вас не разочарует. Что касается экономичности, то в данном случае на первое место выходит 150-сильный мотор с турбиной, а его 182-сильный собрат замыкает тройку с 13-литровым (!!) показателем. Примечательно, что два мотора с различной мощностью имеют одинаковое значение максимального крутящего момента (240 Нм), только реализуется он в различных диапазонах оборотов. «Полка» максимального момента у 150-сильного мотора приходится на 1600-4000 об/мин, у 182-сильного она чуть длиннее - 1600-5000 об/мин. Флагманский Ford Kuga с «большим» турбомотором разгоняется с места до 100 км/ч за 10,1 с. Это на 0,4 с медленнее, чем у дорестайлинговой версии.



Мороз плюс вода – для "Куги" беда



Из Челябинска мы направляемся на юг, в сторону города Верхнеуральска. Но еще в столице области становится очевидно: качеством дорог местные жители не избалованы. Даже на центральных проспектах - изобилие бугов и ям, огромное количество грубых асфальтовых заплаток. Наши кроссоверы стоически переносят всё это, подвески не допускают пробоев, но жёсткость их может не понравиться пассажирам. Изменений в подвеске - минимум, характер ее остался прежним, конструкция тоже (стойки «МакФерсон» спереди и многорычажка сзади). Но каким бы ни было полотно дороги, с курса кроссовер не сбивается, и это его несомненное преимущество. Собратья по классу могут похвастать более высоким комфортом, но немногие из них отличаются такой же «цепкостью» и «стойкостью». Ford Kuga отлично адаптирован в этом плане не только к российским условиям, но и к плохим дорогам всего мира. А вот шумоизоляция салона улучшена специально для нашего рынка. Это заметно при движении: раньше внутри было лучше слышно, как работает подвеска. А сейчас – практически нет.



Это, конечно, минус. Но он компенсируется тем, что в такие условия автомобили у нас попадают нечасто. Кроме того, есть легкий способ борьбы с данной напастью: смазывание нижнего уплотнителя двери силиконовым составом, препятствующим примерзанию. На грунтовых дорогах, еще покрытых местами снегом, Kuga демонстрирует поведение, достойное раллийного болида. Пробои подвески? Отсутствуют. Курсовая устойчивость? На высоком уровне. Шины Nokian Hakkapeliitta 8, досаждавшие шумом на асфальте, радуют цепкостью как на снегу, так и на его смеси с гряью. За срывы в скольжение на смеси снега и грязи можно не беспокоиться, даже переднеприводная версия, образно говоря, «рвет» эту дорогу и не пасует среди полноприводных собратьев. Один-единственный раз на перегибе рельефа наш автомобиль коснулся днищем почвы. Дорожный просвет у обновленной «Куги» заявлен на уровне 200 мм у всех версий, как передне-, так и полноприводных (у предыдущего поколения эта величина составляла 197 мм). На следующий день мы меняемся автомобилями, и нам с коллегой достается вариант с приводом на все колеса. Одно из его отличий – возможность вывода на экран бортового компьютера индикации работы системы полного привода. Эта индикация очень наглядная, она демонстрирует, как момент распределяется по осям. Большую часть времени «лидирует», конечно, передняя ось. Особенно заметно это при наборе скорости, даже если дорога скользкая. Для того, чтобы "подхватила" задняя ось, необходимо продавить педаль «газа» до пола. Коробка-автомат совершает кик-даун, и в этот момент подключаются задние колеса. Борткомпьютер показывает это со всей наглядностью. Только вот смотреть на него в наших условиях откровенно некогда. Разве что в первые моменты движения, а затем начинается «ралли», и от ветрового стекла взгляд уже не оторвать. На второй день пути грунтовки достаются нам целиком заснеженными, но укатанными. На рыхлый или нетронутый снег можно было попасть лишь случайно, и это было чревато неприятностями. Когда система навигации по ошибке завела экипаж наших коллег на переднеприводной версии на «неправильную» дорогу, им удалось преодолеть по ней не более десятка метров, прежде чем автомобиль сел. По счастью, рядом оказался полноприводный кроссовер. Спасательная операция продолжалась от силы минут двадцать. Осмотр «места происшествия» показал, что и четырем ведущим колесам в нечищеном снегу делать нечего. Не их стихия. На раскатанном же снегу новая Kuga ведет себя почти безупречно. Почти – потому что пару-тройку раз в крутых поворотах автомобиль пытался сорваться, соскользнуть с курса, демонстрируя практически заднеприводное поведение. Система же стабилизации при этом... молчала. Можно было даже подумать, что она вообще отключена, однако это было не так. Мне очень понравилось в свое время «поиграть» с полноприводной «Кугой» предыдущего поколения на закрытой площадке. Автомобиль было легко вращать на снегу, как со включенной системой ESC, так и с выключенной, он демонстрировал высокую послушность. Тогда мне казалось, что с этим кроссовером можно было творить все, что угодно, настолько безопасно и предсказуемо он себя вел. Но вот другие условия, можно сказать, боевые. Сложность их в том, что скользить здесь было... просто некуда. По сторонам дороги - снежные брустверы высотой где по стекла, где по крышу, а где и выше наших автомобилей. «Встречаться" с такими стенками крайне нежелательно. Новый Ford Kuga в России предлагается в четырех комплектациях: Trend (1 399 000 рублей), Trend Plus (1 489 000 - 1 619 000 рублей), Titanium (1 589 000 - 1 799 000 рулей) и Titanium Plus (1 999 000 рублей). Поэтому приходится вести кроссовер, тщательно просчитывая траекторию, что далеко не всегда возможно, учитывая высоту снежных стен по сторонам дороги. Значит, следим за действиями экипажа, движущегося впереди. Если он «открывается» (то есть, увеличивает скорость), значит, поворот безопасен, если притормаживает – должны притормозить и мы. Помогают и подсказки по рации, поступающие от нашего лидера – экипажа внедорожника Ford Explorer. Он сообщает нам, в частности, о появлении впереди встречных машин. Дорога здесь настолько узка, что разъезд возможен далеко не везде. Прижиматься же к боковым брустверам опасно, рядом с ними – рыхлый снег, и одному из наших экипажей «везет» в нем увязнуть. На этот раз в положении спасаемой оказалась полноприводная версия.



Дыры и заплатки



После нескольких десятков километров по снежной «раллийной» трассе мы с облегчением выбрались на асфальт, однако радость была недолгой. Участок шоссе до Стерлитамака оказался сильно разбитым, повсюду зияли дыры с острыми краями, часто заполненные водой. Мой коллега то и дело прибегал к резким торможениям, видимо, ему никак не удавалось привыкнуть к цепкости «куговских» механизмов. Это, честно говоря, ужасно мешало мне слегка расслабиться в удобном переднем кресле после снежного спецучастка. Зато вновь могу сказать в адрес тормозов «Куги» пару тёплых слов. Хотелось бы ещё раз похвалить курсовую устойчивость кроссовера на паршивеньком асфальте (хорошо, что уже не «дырявом», но очень грубо залатанном), встретившемся нам на перегоне Стерлитамак – Уфа. На этом участке длиной порядка 120 км мы местами давали волю напористой «Куге» и приятно удивлялись ее «стойкости» на курсе, а также тому факту, что шлепки шин по неровностям не так уж отчетливо передавались в салон, и можно было разговаривать, почти не повышая голоса. Правда, надо сказать, почти не проявляла себя система слежения за линиями разметки, впрочем, эти линии были по большей части нечеткими, а иногда и вовсе отсутствовали, догадывайтесь, мол, сами, где встречная полоса, а где еще нет. Ну, и еще: на трассе расход топлива снизился по сравнению со снежной грунтовкой с 13-ти до 12-ти литров на сотню (при 182-сильном турбомоторе под капотом). Думаю, мы все еще долго будем вспоминать два дня в стиле ралли, проведенные совместно с Ford Kuga на Южном Урале. Лично мне этот автомобиль вновь доставил много положительных эмоций. Очень порадовал тот факт, что при обновлении кроссовер избавился от не очень приятных мелочей в эргономике, получил более богатое оснащение и качественные материалы отделки, приобрел новый внешний дизайн, но главное – он не утратил драйверских, можно даже сказать, бойцовских качеств. Разумеется, он стал дороже. Но вдумаемся: среди одноклассников Kuga – самая дешевая модель с автоматом. В минимальной комплектации она обойдется в 1 399 000 рублей. Конечно, это будет переднеприводный автомобиль с атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 150 л. с. Максимально оснащенная полноприводная версия со 182-сильным бензиновым турбомотором потянет на два миллиона рублей. Ну, и в случае с «Кугой» вы всегда знаете, что платите за боевой, задорный характер и очень приятную управляемость, чем, увы, не могут похвастать другие кроссоверы, пусть даже не менее качественно отделанные и круто «нафаршированные». Каждый, как поется в песне, выбирает по себе...



Технические харакеристики Ford Kuga 1.5T 6AT AWD:







ГАБАРИТЫ, ММ







4531 х 1838 х 1694







КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ







2690







РАДИУС РАЗВОРОТА, М







нет данных







ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ







200







СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ







1686







ОБЪЕМ БАГАЖНИКА МИН./МАКС., Л







406 - 1603







ТИП ДВИГАТЕЛЯ







R4, бензиновый, с турбонаддувом







РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ







1498







МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. / ОБ/МИН







182 / 6000







МАКС. МОМЕНТ, Н.М / ОБ/МИН







240 / 1600 - 5000







ПРИВОД







полный







ТРАНСМИССИЯ







6АТ







МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч







200







ВРЕМЯ РАЗГОНА ДО 100 КМ/Ч, С







10,1







РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ







7,5







ОБЪЕМ БАКА







60





