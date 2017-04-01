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Приморский «Адмирал» сразится со сборной Республики Корея

Приморский «Адмирал» сразится со сборной Республики Корея
Хоккейный клуб «Адмирал» этим летом проведет предсезонный матч с корейской национальной сборной в Приморье. Об этом стало известно на Третьем Тихоокеанском туристском форуме, который в эти дни проходит в регионе.

Открывая сессию «Сотрудничество в сфере туризма с Республикой Корея» директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, отметил, что в Приморье проходят крупные спортивные мероприятия, которые привлекают большое количество туристов, в том числе из Республики Корея.

«Тысячи жителей и гостей края становятся свидетелями бескомпромиссных матчей "Адмирала” на домашней арене, а также захватывающей дрифт битвы на «Приморском кольце», – подчеркнул Константин Шестаков.

По словам заместителя генерального директора по развитию ХК «Адмирал» Евгении Винокуровой, приморский клуб проводит большую работу по развитию спортивного туризма.

«В Приморье проходят международные хоккейные турниры с участие детей из России, Кореи и Китая. Работает круглогодичный тренировочный лагерь, проводятся стажировки для иностранных спортсменов, выездные мастер-классы в Азии от профессиональных тренеров «Адмирала», – сказала она.

Также она добавила, что этим летом в Приморье приедет сборная Республики Корея по хоккею, которая сыграет предсезонный матч с «Адмиралом».

Директор Владивостокского представительства Национальной организации туризма Кореи госпожа Чо Юнми в свою очередь пригласила приморцев в Пхенчхан, будущую столицу зимних Олимпийских игр 2018 года.

Отметим, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский уделяет большое внимание развитию спорта в регионе. За последние годы финансирование спортивных программ в Приморье увеличено в два раза.

«В первую очередь это развитие массовых видов спорта: по всему краю строятся универсальные спортивные площадки. Эта программа очень востребована, соразмерно ее развитию увеличивается и количество детей и подростков, регулярно занимающихся спортом. Кроме того, мы будет строить еще пять крытых ледовых арен», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Рост числа спортивных сооружений, в том числе, ориентирован на потребности сборных команд России для подготовки к Олимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане, Олимпиаде 2020 года в Токио и Играм 2022 года в Пекине.



Пресс-служба администрации Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 15:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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