Вымогатель, грозивший убить детей Шумахера, получил условный срок
Злоумышленник, вымогавший деньги у семьи Михаэля Шумахера, получил условный срок, сообщает Telegraph.Некий Хуссейн Б требовал у жены Михаэля 900 000 евро и в случае отказа грозился расправиться с детьми легендарного гонщика Миком и Джиной-Марией.Угроза поступила Коринне ещё в феврале 2016 года по электронной почте.«Если до 31 марта деньги не будут переведены, твои дети будут убиты тем или иным способом. В Формуле 4 [где Мик выступал в 2016-м] происходит много инцидентов», – было сказано в сообщении.Коринна немедленно обратилась в полицию Швейцарии, где проживает семья. Полиция достаточно быстро проследила личность вымогателя, предоставившего в письме номер своего банковского счёта. Им оказался 25-летний Хуссейн Б, который на суде в Штутгарте признал свою вину, но объяснить мотивы таких действий не смог.Как выяснилось, письмо с аналогичным требованием он также отправил крупнейшему акционеру и генеральному директору компании по прокату автомобилей Sixt Эриху Сиксту.Вымогатель получил условный срок на 1 год и 9 месяцев, штраф в размере 4500 евро, 50 часов общественных работ и предписание пройти курс лечения.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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