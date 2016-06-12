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Виджей Малья продолжит представлять Индию в FIA

Совладелец Force India Виджея Малья продолжит представлять индийскую автоспортивную федерацию во Всемирном совете FIA по автоспорту, несмотря на проблемы с законом, об этом заявил вице-президент FMSCI Акбар Эбрахим.

Индийскому бизнесмену, обвиняемому в неуплате кредиторской задолженности, грозит депортация на родину. В течение последних двух лет он проживает в Великобритании, а индийскую федерацию на различных заседаниях и конференциях представляет вице-президент Вики Чандок.

«Мы назначаем представителей в FIA сроком на три года и выбрать новых можем только после окончания нынешнего цикла в 2018 году. Если мы заменим Малью или даже Вики, то потеряем место во Всемирном совете, что навредит всему индийскому автоспорту, – сказал президент FMSCI Акбар Эбрахим. – Также стоит отметить, что наличие таких представителей, как Виджей и Вики, идёт нам на пользу, поскольку у обоих хорошие связи в FIA».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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