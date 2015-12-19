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В Крыму разработают 100-сильный суперкар - автоновости
19-12-2015, 10:40, Автоновости Volkswagen нашел будущего руководителя программы для урегулирования судебных исков....
22-02-2017, 08:55, Автоновости Говорят, зимой возможности для отдыха сильно ограничены. Мы решительно не согласны с таким утверждением! И Чтобы развеять этот миф, взяли поистине универсальный Land Rover Discovery Sport и...
25-05-2016, 11:48, Автоновости Госдума готова поддержать соответствующий законопроект....
30-01-2016, 23:02, Автоновости Продажи в сегменте кроссоверов на российском рынке в прошлом году упал на 40,7 процентов....
21-09-2016, 00:57, Автоновости Самый просторный чешский универсал прибыл в Россию исключительно в топовой комплектации....
22-10-2013, 10:50, Автоновости По предварительной информации, модель Mercedes-Benz C-Class следующего четвертого поколения, дебют которой может состояться уже в будущем январе на мотор-шоу в американском Детройте, будет больше...
23-04-2016, 22:06, Автоновости В Госдуму на рассмотрение внесен соответствующий законопроект....
11-12-2014, 11:58, Автоновости Внедорожник Jeep Grand Cherokee нового поколения будет оснащен усовершенствованным шестицилиндровым двигателем Pentastar....
14-07-2014, 10:03, Автоновости Немецкий автопроизводитель Opel готовится пополнить семейство Adam купеобразным кроссовером....
6-12-2016, 12:44, Автоновости Американская компания инвестирует «значительные средства» в разработку беспилотных автомобилей....