Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Хельмут Марко восхищается новым руководством Формулы 1

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко поприветствовал открытость новых владельцев Формулы 1 – компании Liberty Media – к переменам, отметив, что теперь с руководством чемпионата гораздо легче наладить диалог.

«На каждом Гран При появляются новые идеи, – цитирует Марко F1i. – В прошлые годы наша команда часто предлагала разные идеи, которые не получали поддержки. А теперь мы представили Шону Братчесу список своих предложений, и через час все десять пунктов были одобрены.

Настроение и атмосфера в паддоке стали совершенно другими. Но в то же время идут очень интенсивные переговоры о новых правилах относительно технической составляющей, двигателя и финансовой стороны».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 04:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Льюис Хэмилтон: MotoGP интереснее Формулы 1
4-03-2016, 04:53, Спорт
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон согласился, что в преддверии нового сезона Формула 1 потеряла направление для дальнейшего развития. По мнению британца, гонки MotoGP является более...
Подробнее
Первые в общекомандном зачете
24-10-2014, 23:45, Спорт
Уссурийские спортсмены-акробаты показали свои лучшие номера на первенстве Приморского края по прыжкам на батуте. Эти соревнования входят в число рейтинговых турниров. А также являются стартом перед...
Подробнее
Валттери Боттас: Мы ошиблись при расчёте тактики
1-08-2016, 02:50, Спорт
Пилот Williams Валттери Боттас прокомментировал своё выступлением на Гран При Германии, который он завершил на девятом месте. «Гонка складывалась нормально, пока Force India не вышла вперёд, – сказал...
Подробнее
Сегодня «Спартак-Приморье» принимает «ТЕМП-СУМЗ»
6-03-2015, 04:44, Спорт
6 марта «Спартак-Приморье» начнет заключительную домашнюю серию регулярного чемпионата Суперлиги сезона матчем с БК «ТЕМП-СУМЗ» (Ревда). Начало встречи в 19:00. Вход в СК «Олимпиец» свободный. ...
Подробнее
Кристиан Хорнер: FIA не добилась паритета двигателей
30-04-2017, 11:40, Спорт
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер не считает, что FIA достигла паритета в мощности двигателей, несмотря на то, что в пятницу в паддоке Сочи Автодрома об этом заявил Чарли Уайтинг. FIA: Мы...
Подробнее
Первые золотые знаки отличия ГТО вручили в Приморье
9-08-2016, 13:59, Спорт
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 8 августа, вручил золотые знаки отличия ГТО, а также наградил победителей VI Международных игр «Дети Азии». Открывая торжественное...
Подробнее
Видео: Празднование Ferrari во время победного финиша Феттеля в Австралии
29-03-2017, 19:54, Спорт
Одному из зрителей удалось снять реакцию сотрудников Ferrari, приветствовавших Себастьяна Феттеля на финише Гран При Австралии, где немец занял первое место. Себастьян Феттель принес Ferrari первую...
Подробнее
11-03-2017, 18:47, Спорт
Всё начиналось с традиционной ковровой дорожки перед ареной. Тренеры и игроки поочерёдно выходили из клубного автобуса, попадая в толпу болельщиков для раздачи автографов и совместных фото. На...
Подробнее
Приморские спортсмены выступят на чемпионате России по СБЕ ММА в Омске
28-05-2015, 19:03, Спорт
Сегодня, 26 мая, сборная Приморского края по смешанному боевому единоборству ММА вылетела в г. Омск, где с 28 по 30 мая состоится IV Чемпионат России. Сильнейшие универсальные бойцы со всех...
Подробнее
Pirelli: Мы добились прогресса на Поль-Рикаре
27-01-2016, 12:48, Спорт
В Pirelli уверены, что некоторые из прототипов шин, протестированных в понедельник и вторник на Поль-Рикаре, будут использованы в сезоне-2016. Итальянский производитель проверял работу новой резины с...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU