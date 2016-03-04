Хельмут Марко восхищается новым руководством Формулы 1
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко поприветствовал открытость новых владельцев Формулы 1 – компании Liberty Media – к переменам, отметив, что теперь с руководством чемпионата гораздо легче наладить диалог.«На каждом Гран При появляются новые идеи, – цитирует Марко F1i. – В прошлые годы наша команда часто предлагала разные идеи, которые не получали поддержки. А теперь мы представили Шону Братчесу список своих предложений, и через час все десять пунктов были одобрены.Настроение и атмосфера в паддоке стали совершенно другими. Но в то же время идут очень интенсивные переговоры о новых правилах относительно технической составляющей, двигателя и финансовой стороны».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Пилот Williams Валттери Боттас прокомментировал своё выступлением на Гран При Германии, который он завершил на девятом месте. «Гонка складывалась нормально, пока Force India не вышла вперёд, – сказал...
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер не считает, что FIA достигла паритета в мощности двигателей, несмотря на то, что в пятницу в паддоке Сочи Автодрома об этом заявил Чарли Уайтинг. FIA: Мы...
В Pirelli уверены, что некоторые из прототипов шин, протестированных в понедельник и вторник на Поль-Рикаре, будут использованы в сезоне-2016. Итальянский производитель проверял работу новой резины с...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!