ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Хельмут Марко восхищается новым руководством Формулы 1 Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко поприветствовал открытость новых владельцев Формулы 1 – компании Liberty Media – к переменам, отметив, что теперь с руководством чемпионата гораздо легче наладить диалог. «На каждом Гран При появляются новые идеи, – цитирует Марко F1i. – В прошлые годы наша команда часто предлагала разные идеи, которые не получали поддержки. А теперь мы представили Шону Братчесу список своих предложений, и через час все десять пунктов были одобрены. Настроение и атмосфера в паддоке стали совершенно другими. Но в то же время идут очень интенсивные переговоры о новых правилах относительно технической составляющей, двигателя и финансовой стороны».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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