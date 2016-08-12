Эд Карпентер возглавил ветреный день в Индианаполисе
Третий день свободных заездов Инди 500 вышел очень ветреным, погода помешала большей части пилотов полноценно поработать на трассе. Вчера в Индианаполисе были самые сильные порывы ветра за последний месяц.Скорость порывов вчера достигала 75 км/ч. Большая часть команд сократила работу и провела только репетиции пит-стопов. Фактически по полноценным программам работали только восемь гонщиков.Сэйдж Кэрам, пройдя несколько кругов со средней скоростью около 240 км/ч, вернулся обратно в расположение команды.
Сэйдж Кэрам «В команде Роджера Пенске пять машин, и никто из его гонщиков сегодня не выезжал на трассу, – сказал Сэйдж. – Так что в этом не было никакого смысла».Марко Андретти, на счету которого пока что так и остаётся самый быстрый круг недели, установленный в понедельник – 364,255 км/ч, – в среду проехал четыре очень неспешных круга для проверки систем своей машины.Из гонщиков Пенске на трассу выезжал только Ньюгарден, прошедший 11 кругов.«Сегодня нельзя было собрать никакой полезной информации», - сказал Грэм Рейхол, записавший на свой счёт пять кругов.«Единственное, чему можно научиться в таких условиях – это как спасти свою жизнь», - сказал трёхкратный победитель Инди 500 Джонни Ратерфорд.Быстрейшим по итогам дня стал Эд Карпентер со средней скоростью лучшего круга 358,713 км/ч.Второй – Скотт Диксон (358,238 км/ч). Мнение четырёхкратного чемпиона IndyCar отличалось от взглядов большинства соперников.
Скотт Диксон «Всегда можно узнать что-то полезное, - сказал Диксон, прошедший 47 кругов. – Конечно, мы не выезжали с маленьким углом атаки крыльев и работали над более широким спектром задач, над общей картиной, и здесь нужно было найти тонкую грань.Во втором повороте был очень сильный попутный ветер, так что нужно было проявлять осторожность. А выход из четвёртого поворота был сложным, потому что ветер сильно загружал переднее крыло и потом пытался развернуть машину.Вчера мы не были довольны машиной, а сегодня ощущения были лучше. Честно говоря, сегодня на трассе всё было не так и плохо».
Зак Виич Новичок Зак Виич прошёл 17 кругов, прежде чем в команде A.J. Foyt Racing решили прервать его работу.«Сегодня риск был оправданным, - сказал Виич. – Ветер толкал нас во втором повороте, потом он толкал на обратной прямой, и мы подъезжали с очень большой скоростью к третьему повороту, после чего появлялась сильная избыточная поворачиваемость.Крылья были установлены на высокий уровень прижимной силы, и мы были способны максимум на среднюю скорость в районе 347 км/ч. Я не хотел разбить машину и разозлить Эй Джея [Фойта]».Сам Фойт прошёл большое поколение машин и боролся с ветром в Индианаполисе и на родстерах со средней скоростью около 233 км/ч, и на машинах с граунд-эффектом со средней скоростью выше 360 км/ч.
Эй Джей Фойт «В родстере мы сидели достаточно высоко, а к трассе нас прижимали только 75 галлонов топлива, - сказал Эй Джей Фойт, семикратный чемпион IndyCar и обладатель четырёх побед в Инди 500. - Порой было очень сложно выходить из первого поворота, потому что ветер в промежутках между трибунами сильно бил по машине, и ты мог отстать от соперника на расстояние около двух машин.Когда появились заднемоторные машины, то они были уже не такими чувствительными, но ветер по-прежнему ощущался, а вскоре появилось очень много трибун. И было забавно, что в день гонки ветер нас почти не беспокоил, благодаря большому количеству зрителей на трибунах».
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо вчера был в числе тех немногочисленных пилотов, которые активно работали на трассе. Испанец прошёл 39 кругов, но в первую очередь он работал над отработкой пит-стопов. Такая программа не помешала испанцу установить четвёртое время дня со средней скоростью 353,304 км/ч.«Это было сложно, - отметил Алонсо. – Большие ребята сегодня почти не выезжали, но для меня время, проведённое на трассе, является полезным вне зависимости от условий.Сегодня я учился пилотировать в условиях такого сильного ветра, и как менять настройки машины от одного поворота в другому. Всё прошло по плану.Команда также использовала мои выезды на трассу, чтобы что-то протестировать в задней части машины, настройки мотора или что-то такое, так что я думаю, что это был продуктивный день».По итогам дня больше всего кругов прошли Эд Карпентер и его напарник Джей Эр Хильдебранд – 52 и 54 соответственно.
Эд Карпентер «Второй и четвёртый повороты были достаточно коварными, но я думаю, что сегодня было важно работать на трассе, ведь мы не можем контролировать погоду, - сказал Эд Карпентер. – Если тебе удаётся почувствовать себя комфортно в таких сложных условиях, это хороший знак».«Мы считаем, что если тебе удаётся хорошо ехать при жаре и сильном ветре, то ты будешь хорошо чувствовать себя в гонке, - сказал инженер Карпентера Мэтт Барнс. – Когда ты сидишь в гараже, то не можешь собрать никакой информации».По итогам дня на трассу выезжал только 21 пилот из 33. Только восемь пилотов прошли больше 20 кругов.Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru Поз. Пилот
Время Отст. Круги 1. Эд Карпентер Ed Carpenter Racing 40,3779
52 2. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 40,4315 +0,0536 47 3. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing 40,8066 +0,4287 54 4. Фернандо Алонсо McLaren-Honda-Andretti 40,9961 +0,6182 39 5. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 41,0523 +0,6744 22 6. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 41,1199 +0,7420 23 7. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 41,1260 +0,7481 28 8. Зак Вич A.J. Foyt Enterprises 41,1643 +0,7864 46 9. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 41,2614 +0,8835 12 10. Джей Ховард Schmidt Peterson Motorsports 41,4175 +1,0396 9 11. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 41,4638 +1,0859 8 12. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 41,5002 +1,1223 5 13. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 41,5045 +1,1266 2 14. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 41,6025 +1,2246 8 15. Джозеф Ньюгарден Team Penske 56,3942 +16,0163 11 16. Джек Харви Michael Shank Racing with Andretti Autosport 57,4418 +17,0639 18 17. Сэйдж Кэрам Dreyer & Reinbold Racing 59,5514 +19,1735 9 18. Такума Сато Andretti Autosport 1.21,9092 +41,5313 2 19. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.23,8623 +43,4844 3 20. Марко Андретти Andretti Autosport with Yarrow 1.27,5898 +47,2119 4 21. Ориоль Сервия Rahal Letterman Lanigan Racing 2.26,8176 +1.46,4397 6 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Запланированное представление нового мотора Mercedes на сезон DTM 2017 года может быть отложено. Ранее три производителя серии согласовали переход на 4-цилиндровые двухлитровые турбомоторы в 2017-м....
В день рождения города состоится спортивный праздник с шествием федераций и клубов, а также показательными выступлениями спортсменов. Начнется фестиваль с прохода почетных гостей – ветеранов спорта,...
Команда Porsche сохранила лидирующую позицию по итогам первого дня официальных тестов FIA WEC на трассе Поль Рикар. Сегодня утром быстрейшим стал Нил Джани. Дневную сессию тестов возглавил Роман Дюма...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!