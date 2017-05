ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Эд Карпентер возглавил ветреный день в Индианаполисе Третий день свободных заездов Инди 500 вышел очень ветреным, погода помешала большей части пилотов полноценно поработать на трассе. Вчера в Индианаполисе были самые сильные порывы ветра за последний месяц. Скорость порывов вчера достигала 75 км/ч. Большая часть команд сократила работу и провела только репетиции пит-стопов. Фактически по полноценным программам работали только восемь гонщиков. Сэйдж Кэрам, пройдя несколько кругов со средней скоростью около 240 км/ч, вернулся обратно в расположение команды.



Сэйдж Кэрам

«В команде Роджера Пенске пять машин, и никто из его гонщиков сегодня не выезжал на трассу, – сказал Сэйдж. – Так что в этом не было никакого смысла». Марко Андретти, на счету которого пока что так и остаётся самый быстрый круг недели, установленный в понедельник – 364,255 км/ч, – в среду проехал четыре очень неспешных круга для проверки систем своей машины. Из гонщиков Пенске на трассу выезжал только Ньюгарден, прошедший 11 кругов. «Сегодня нельзя было собрать никакой полезной информации», - сказал Грэм Рейхол, записавший на свой счёт пять кругов. «Единственное, чему можно научиться в таких условиях – это как спасти свою жизнь», - сказал трёхкратный победитель Инди 500 Джонни Ратерфорд. Быстрейшим по итогам дня стал Эд Карпентер со средней скоростью лучшего круга 358,713 км/ч. Второй – Скотт Диксон (358,238 км/ч). Мнение четырёхкратного чемпиона IndyCar отличалось от взглядов большинства соперников.



Скотт Диксон

«Всегда можно узнать что-то полезное, - сказал Диксон, прошедший 47 кругов. – Конечно, мы не выезжали с маленьким углом атаки крыльев и работали над более широким спектром задач, над общей картиной, и здесь нужно было найти тонкую грань. Во втором повороте был очень сильный попутный ветер, так что нужно было проявлять осторожность. А выход из четвёртого поворота был сложным, потому что ветер сильно загружал переднее крыло и потом пытался развернуть машину. Вчера мы не были довольны машиной, а сегодня ощущения были лучше. Честно говоря, сегодня на трассе всё было не так и плохо».



Зак Виич

Новичок Зак Виич прошёл 17 кругов, прежде чем в команде A.J. Foyt Racing решили прервать его работу. «Сегодня риск был оправданным, - сказал Виич. – Ветер толкал нас во втором повороте, потом он толкал на обратной прямой, и мы подъезжали с очень большой скоростью к третьему повороту, после чего появлялась сильная избыточная поворачиваемость. Крылья были установлены на высокий уровень прижимной силы, и мы были способны максимум на среднюю скорость в районе 347 км/ч. Я не хотел разбить машину и разозлить Эй Джея [Фойта]». Сам Фойт прошёл большое поколение машин и боролся с ветром в Индианаполисе и на родстерах со средней скоростью около 233 км/ч, и на машинах с граунд-эффектом со средней скоростью выше 360 км/ч.



Эй Джей Фойт

«В родстере мы сидели достаточно высоко, а к трассе нас прижимали только 75 галлонов топлива, - сказал Эй Джей Фойт, семикратный чемпион IndyCar и обладатель четырёх побед в Инди 500. - Порой было очень сложно выходить из первого поворота, потому что ветер в промежутках между трибунами сильно бил по машине, и ты мог отстать от соперника на расстояние около двух машин. Когда появились заднемоторные машины, то они были уже не такими чувствительными, но ветер по-прежнему ощущался, а вскоре появилось очень много трибун. И было забавно, что в день гонки ветер нас почти не беспокоил, благодаря большому количеству зрителей на трибунах».



Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо вчера был в числе тех немногочисленных пилотов, которые активно работали на трассе. Испанец прошёл 39 кругов, но в первую очередь он работал над отработкой пит-стопов. Такая программа не помешала испанцу установить четвёртое время дня со средней скоростью 353,304 км/ч. «Это было сложно, - отметил Алонсо. – Большие ребята сегодня почти не выезжали, но для меня время, проведённое на трассе, является полезным вне зависимости от условий. Сегодня я учился пилотировать в условиях такого сильного ветра, и как менять настройки машины от одного поворота в другому. Всё прошло по плану. Команда также использовала мои выезды на трассу, чтобы что-то протестировать в задней части машины, настройки мотора или что-то такое, так что я думаю, что это был продуктивный день». По итогам дня больше всего кругов прошли Эд Карпентер и его напарник Джей Эр Хильдебранд – 52 и 54 соответственно.



Эд Карпентер

«Второй и четвёртый повороты были достаточно коварными, но я думаю, что сегодня было важно работать на трассе, ведь мы не можем контролировать погоду, - сказал Эд Карпентер. – Если тебе удаётся почувствовать себя комфортно в таких сложных условиях, это хороший знак». «Мы считаем, что если тебе удаётся хорошо ехать при жаре и сильном ветре, то ты будешь хорошо чувствовать себя в гонке, - сказал инженер Карпентера Мэтт Барнс. – Когда ты сидишь в гараже, то не можешь собрать никакой информации». По итогам дня на трассу выезжал только 21 пилот из 33. Только восемь пилотов прошли больше 20 кругов. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru

Поз.

Пилот



Время

Отст.

Круги

1.

Эд Карпентер

Ed Carpenter Racing

40,3779



52

2.

Скотт Диксон

Chip Ganassi Racing

40,4315

+0,0536

47

3.

Джей Эр Хильдебранд

Ed Carpenter Racing

40,8066

+0,4287

54

4.

Фернандо Алонсо

McLaren-Honda-Andretti

40,9961

+0,6182

39

5.

Конор Дэли

A.J. Foyt Enterprises

41,0523

+0,6744

22

6.

Макс Чилтон

Chip Ganassi Racing

41,1199

+0,7420

23

7.

Карлос Муньос

A.J. Foyt Enterprises

41,1260

+0,7481

28

8.

Зак Вич

A.J. Foyt Enterprises

41,1643

+0,7864

46

9.

Чарли Кимбол

Chip Ganassi Racing

41,2614

+0,8835

12

10.

Джей Ховард

Schmidt Peterson Motorsports

41,4175

+1,0396

9

11.

Тони Канаан

Chip Ganassi Racing

41,4638

+1,0859

8

12.

Грэм Рейхол

Rahal Letterman Lanigan Racing

41,5002

+1,1223

5

13.

Михаил Алёшин

Schmidt Peterson Motorsports

41,5045

+1,1266

2

14.

Джеймс Хинчклифф

Schmidt Peterson Motorsports

41,6025

+1,2246

8

15.

Джозеф Ньюгарден

Team Penske

56,3942

+16,0163

11

16.

Джек Харви

Michael Shank Racing with Andretti Autosport

57,4418

+17,0639

18

17.

Сэйдж Кэрам

Dreyer & Reinbold Racing

59,5514

+19,1735

9

18.

Такума Сато

Andretti Autosport

1.21,9092

+41,5313

2

19.

Александр Росси

Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian

1.23,8623

+43,4844

3

20.

Марко Андретти

Andretti Autosport with Yarrow

1.27,5898

+47,2119

4

21.

Ориоль Сервия

Rahal Letterman Lanigan Racing

2.26,8176

+1.46,4397

6

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Лига ходьбы «Женьшень» провела в Приморье два международных пеших похода, участие в которых приняли около 300 человек, в том числе 30 иностранцев. Их привлечению способствовал... Подробнее В комплексе «Санаторный» в Доме переговоров 27 декабря пройдет торжественное награждение за спортивные достижения в сезоне 2013 года. Церемония будет проведена Департаментом физической культуры и... Подробнее Запланированное представление нового мотора Mercedes на сезон DTM 2017 года может быть отложено. Ранее три производителя серии согласовали переход на 4-цилиндровые двухлитровые турбомоторы в 2017-м.... Подробнее С 18 ноября жители и гости Приморья смогут насладиться зимними развлечениями. В крае заработают три горнолыжные базы: «Грибановка» в селе Анисимовка и «Снежная» в поселке Лукьяновка Шкотовского... Подробнее В день рождения города состоится спортивный праздник с шествием федераций и клубов, а также показательными выступлениями спортсменов. Начнется фестиваль с прохода почетных гостей – ветеранов спорта,... Подробнее 24 марта перестало биться сердце замечательного и светлого человека, патриарха приморских шахмат - Ивана Федоровича Волошина. Иван Федорович – труженик тыла и ветеран приморского спорта, родился 23... Подробнее Команда Porsche сохранила лидирующую позицию по итогам первого дня официальных тестов FIA WEC на трассе Поль Рикар. Сегодня утром быстрейшим стал Нил Джани. Дневную сессию тестов возглавил Роман Дюма... Подробнее «Приморочка» выигрывая в первом матче 12 тура с «Енисеем» со счетом 2:0, проиграла встречу на тай-брейке. В этих домашних матчах приморской команде не смогут помочь Яна Киселева и Мария Сорока.... Подробнее Глава Уссурийского городского округа Николай Рудь и депутаты городской Думы приняли участие в церемонии открытия Первенства Приморского края по боксу среди юношей, который посвящен памяти... Подробнее Пилот Mercedes Нико Росберг рассказал о том, что сейчас он ладит со своим партнером по команде Льюисом Хэмилтоном гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. В 2014-м гонщики были неоднократно вовлечены в... Подробнее