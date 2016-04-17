ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ На Ралли Португалия Себастьен Ожье выступит на новой Ford Fiesta Команда M-Sport сконструировала для Себастьена Ожье новую Ford Fiesta в преддверии Ралли Португалия, чтобы повысить шансы пилота на победу в общем зачете сезона 2017 года WRC. M-Sport соберет для француза новое шасси, которое, правда, не будет отличаться от тех автомобилей, которые используют его напарник по команде Отт Тянак и гонщик DMACK Элфин Эванс. «Новая машина для Себа является очередной демонстрацией нашей преданности ему и его желанию выиграть чемпионский титул, – сказал глава M-Sport Малколм Уилсон в интервью AUTOSPORT.com. – В автомобиле нет ничего нового, однако мы хотим дать ему в распоряжение самую свежую технику». Последние две недели M-Sport искала причину проблем, с которыми столкнулся Ожье на Ралли Аргентина. «В Аргентине Себ использовал не такую спецификацию дифференциала, что была у Отта и Элфина, – продолжил Уилсон. – Он тестировал эти настройки, и они нормально функционировали на его машине в преддверии начала ралли. Тем не менее у нас было только два варианта регулировок дифференциала, и Себ хотел получить оба. Это означало, что его настройки будут отличаться от настроек других наших пилотов. Если посмотреть на уровень износа шин в Аргентине, он был нехарактерно высоким, потому что обычно Ожье хорошо работает с резиной. Мы считаем, что к этому привели настройки. Мы уже знаем, как улучшить ситуацию в Португалии». Сам Ожье, который в общем зачете сезона-2017 опережает ближайшего преследователя на 16 очков, добавил: «Мы провели много тестов в Португалии за последние несколько месяцев и сумели доработать машину. Это придает нам уверенности в собственных силах перед стартом ралли. В этом году конкуренция высока как никогда. У каждой команды есть шанс на победу. Конечно, тот факт, что мы будем открывать ралли в первый день, осложнит нашу задачу, но мы приехали в Португалию с высокими целями. Мы концентрируемся на том, чтобы упрочить свои позиции в общем зачете».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Элио Кастроневес завоевал поул-позицию IndyCar на городской трассе в Лонг-Бич. Бразилец начнёт гонку третьего этапа с первой позиции. Это его второй поул подряд после Финикса. Свой лучший круг в... Подробнее Нико Росберг, завершивший свою карьеру сразу после завоевания титула чемпиона мира, является не единственным таким примером среди гонщиков Гран При. Для многих главной целью было не выступление в... Подробнее Как и его бывший подопечный Себастьян Феттель, консультант Red Bull Хельмут Марко уверен, что в Формуле 1 не обойтись без риска. 73-летний австриец заявил: «Если бы в Формуле 1 было больше опасности,... Подробнее Его успех теперь приписывают себе и Хабаровск, и Красноярск. Победа арсеньевского лыжника Семена Денщикова на одном из этапов Кубка мира по фристайлу — первая в карьере спортсмена, как и самая первая... Подробнее FIA представила точное время старта всех 21 Гран При сезона-2016. Несмотря на ряд изменений в календаре по сравнению с прошлым годом, время начала большинства гонок останется прежним, за исключением... Подробнее В прошедший уик-энд в Новокузнецке состоялся третий этап Кубка России по дрэг-рейсингу. Он собрал более пяти тысяч зрителей и четыре десятка участников.... Подробнее В предстоящий понедельник, 2 мая, «Луч-Энергия» проведёт матч в рамках 34-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ. Дружина из Владивостока будет принимать астраханский «Волгарь». Накануне противостояния двух... Подробнее В арсеньевском спорткомплексе «Полет» состоялся Кубок Приморского края по восточному боевому единоборству кудо. В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из Владивостока, Находки, Артема,... Подробнее ... Подробнее Пилот Mercedes Нико Росберг был одним из тех, кто сумел получить достаточное количество информации в преддверии субботних заездов в Остине. В единственной пятничной сессии немец показал лучшее время.... Подробнее