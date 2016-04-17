На Ралли Португалия Себастьен Ожье выступит на новой Ford Fiesta
Команда M-Sport сконструировала для Себастьена Ожье новую Ford Fiesta в преддверии Ралли Португалия, чтобы повысить шансы пилота на победу в общем зачете сезона 2017 года WRC.M-Sport соберет для француза новое шасси, которое, правда, не будет отличаться от тех автомобилей, которые используют его напарник по команде Отт Тянак и гонщик DMACK Элфин Эванс.«Новая машина для Себа является очередной демонстрацией нашей преданности ему и его желанию выиграть чемпионский титул, – сказал глава M-Sport Малколм Уилсон в интервью AUTOSPORT.com. – В автомобиле нет ничего нового, однако мы хотим дать ему в распоряжение самую свежую технику».Последние две недели M-Sport искала причину проблем, с которыми столкнулся Ожье на Ралли Аргентина.«В Аргентине Себ использовал не такую спецификацию дифференциала, что была у Отта и Элфина, – продолжил Уилсон. – Он тестировал эти настройки, и они нормально функционировали на его машине в преддверии начала ралли.Тем не менее у нас было только два варианта регулировок дифференциала, и Себ хотел получить оба. Это означало, что его настройки будут отличаться от настроек других наших пилотов.Если посмотреть на уровень износа шин в Аргентине, он был нехарактерно высоким, потому что обычно Ожье хорошо работает с резиной. Мы считаем, что к этому привели настройки. Мы уже знаем, как улучшить ситуацию в Португалии».Сам Ожье, который в общем зачете сезона-2017 опережает ближайшего преследователя на 16 очков, добавил: «Мы провели много тестов в Португалии за последние несколько месяцев и сумели доработать машину. Это придает нам уверенности в собственных силах перед стартом ралли.В этом году конкуренция высока как никогда. У каждой команды есть шанс на победу.Конечно, тот факт, что мы будем открывать ралли в первый день, осложнит нашу задачу, но мы приехали в Португалию с высокими целями. Мы концентрируемся на том, чтобы упрочить свои позиции в общем зачете».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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