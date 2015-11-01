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В Москве не будут вводить платный въезд в центр города - автоновости
1-11-2015, 03:47, Автоновости Производство автомобилей на заводе Ford Sollers, расположенном во Всеволожске, будет приостановлено на рекордно длительный срок....
26-02-2015, 04:49, Автоновости Российское представительство американской марки Ford опубликовало рублевый прайс-лист на Ford Mondeo нового поколения....
19-12-2014, 04:42, Автоновости Пресс-служба итальянского премиального бренда Alfa Romeo рассказала о силовых агрегатах для нового среднеразмерного седана....
Вчера, 00:45, Автоновости Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) завтра, 17 мая 2017 года, рассмотрит вопрос отсрочки введения электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) на территории стран Евразийского...
8-02-2015, 21:46, Автоновости За счет падения курса российской валюты Россия стала страной, где можно дешевле всего приобрести автомобили немецкой премиальной марки Porsche....
1-08-2016, 23:51, Автоновости Вместе с тем, представители компании заявили о своем участии в ММАС-2018....
29-07-2014, 01:43, Автоновости Переименование всех моделей японского премиального бренда Infiniti коснется и седана G37....
5-09-2015, 01:56, Автоновости Honda опровергла информацию о своем уходе с российского авторынка....
28-02-2016, 11:46, Автоновости Московскую кольцевую автодорогу готовят к кардинальной реконструкции....
7-01-2015, 12:45, Автоновости Сегодня, 22 декабря, крупнейший российский автопроизводитель запускает призводство новой версии Lada Granta с роботизированной коробкой передач....