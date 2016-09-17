ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ На раллийных тестах под Псковом произошла трагедия Во время тренировочных заездов, которые проводились в Новосокольническом районе Псковской области, произошло столкновение двух раллийных автомобилей. В результате аварии погиб штурман одного из экипажей Алексей Лядухин. Также в аварии пострадал его пилот Вячеслав Кучеров и находившиеся во втором автомобиле Алексей Лукьянюк и Никита Гергель.



Никита Гергель (фото kramar-motorsport.ru)

Пострадавшие со множественными переломами доставлены в реанимационное отделение Великолукской межрайонной больницы. Один из них в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести. Комитет по здравоохранению совместно с МЧС организовывает доставку пострадавших в одну из клиник Санкт-Петербурга вертолётом санавиации. Редакция сайта АВТОСПОРТ.com.ru выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Лядухина и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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