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На раллийных тестах под Псковом произошла трагедия

Во время тренировочных заездов, которые проводились в Новосокольническом районе Псковской области, произошло столкновение двух раллийных автомобилей. В результате аварии погиб штурман одного из экипажей Алексей Лядухин.

Также в аварии пострадал его пилот Вячеслав Кучеров и находившиеся во втором автомобиле Алексей Лукьянюк и Никита Гергель.
На раллийных тестах под Псковом произошла трагедия
Никита Гергель (фото kramar-motorsport.ru)

Пострадавшие со множественными переломами доставлены в реанимационное отделение Великолукской межрайонной больницы. Один из них в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести. Комитет по здравоохранению совместно с МЧС организовывает доставку пострадавших в одну из клиник Санкт-Петербурга вертолётом санавиации.

Редакция сайта АВТОСПОРТ.com.ru выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Лядухина и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

На раллийных тестах под Псковом произошла трагедияХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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