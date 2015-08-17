ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ford уволит 20 тысяч рабочих - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 08:41 | Категория: Автоновости Вернуться

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