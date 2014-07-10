Пилоты Формулы Е организовали благотворительный заезд для Монгера в Париже
Пилоты Формулы E организовали благотворительный картинговый заезд в преддверии этапа серии электрокаров в Париже.В апреле Билли Монгер попал в кошмарную аварию на автодроме в Донингтоне во время гонки Формулы 4, в результате чего юный гонщик потерял обе ноги.Команда JHR Developments, которую он представлял в Ф4, собрала более 800 тысяч фунтов стерлингов на реабилитацию 18-летнему Билли.А в четверг, 18 мая, Нельсон Пике-младший и Жан-Эрик Вернь проведут картинговый заезд с целью собрать еще 20 тысяч фунтов стерлингов для Монгера.Болельщикам предлагают пожертвовать деньги на лечение Билли, а каждый, кто пожертвует минимум 20 фунтов стерлингов, автоматически становится участником лотереи, победители которой получат возможность выступить в картинговой гонке под названием "Racing for Billy".Каждая команда будет состоять из одного пилота ФЕ и двух победителей лотереи.«Все гонщики согласились с тем, что это хорошая идея, – сказал в интервью AUTOSPORT.com Пике-младший. – Такое несчастье может случиться с кем угодно, и в таких случаях важно поддержать того, кто нуждается в помощи.Нам ничего не стоит попытаться помочь Билли, потому что его жизнь изменилась. Мы думаем и о других акциях, но этот заезд должен стать первым шагом».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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