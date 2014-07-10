ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Краевой финал Всероссийской спартакиады по бейсболу и софтболу «Золотая ловушка 2017» пройдет во Владивостоке

В рамках впервые проходящей в Приморье Всероссийской спартакиады по бейсболу и софтболу «Золотая ловушка 2017» 20 мая с 11.00 до 14.00 на стадионе кампуса ДВФУ на о. Русский состоится краевой финал среди школьных команд.





На нем выступят участники финалов, занявшие призовые места в муниципальном этапе во Владивостоке: первое место – СОШ №82 г. Владивостока, второе место – СОШ №79 пос. Трудовое, третье место – СОШ №38 г. Владивостока, а также команда-финалист муниципального этапа Чугуевского района.





Контактный телефон 8908-991-90-11, Владимир Саранчук, президент Федерации бейсбола г. Владивостока

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 06:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Четвертый этап дрифт-чемпионата RDS Восток прошел 5-6 июля на трассе «Приморское кольцо». Победа в эти выходные для гонщиков определяла не только сильнейшего участника на этапе, но и шанс попасть на... Подробнее Исполнительный директор McLaren Зак Браун, являющийся экспертом по маркетингу, заявил, что Формула 1 должна рекламировать свои события так, как NFL (Национальная футбольная лига) рекламирует Super... Подробнее Руководитель команды Toro Rosso Франц Тост преуменьшил слухи о готовности Макса Ферстаппена к выступлениям за Red Bull Racing. Поскольку в Милтон-Кинсе до сих пор не подтвердили продолжение... Подробнее Красноярский гонщик Георгий Чивчян, выступающий в престижной японской серии D1, рассказал о развитии дрифта в России и шансах российской команды. Японскому дрифту, очень популярному сегодня в мире, в... Подробнее Предприимчивые авторы твиттера F1PaddockPass решили пойти на эксперимент и скрестить лица напарников по командам Ф1 в этом сезоне. Удачным оказался эксперимент или нет – решать вам! Итак: McLaren:... Подробнее Гонщик Hyundai Тьерри Нёвиль сразу же возглавил Ралли Польша, выиграв вечерний суперспецучасток. Нёвиль, одержавший свою победу на Ралли Италия, проехал доп Миколайки Арена за 1.46,6, опередив... Подробнее Аугусту Фарфус подходит к новому сезону DTM в ранге одного из главных фаворитов – в прошлом году он выиграл больше всех гонок и уступил в чемпионате только Майку Роккенфеллеру, который оказался... Подробнее Технический директор Williams Пэт Симондс считает, что регламент-2017 сделает автомобили похожими на те, что были в Формуле 1 в прошлом. Ранее в 2015-м FIA анонсировала изменения в регламенте,... Подробнее В Уссурийске запрягли собак. Здесь прошли соревнования по ездовому спорту. Всех участников разделили на 12 номинаций - в зависимости от породы питомца и транспортного средства. Например, были такие... Подробнее Коллектив ВК "Приморочка" поздравляет либеро нашей команды, умницу и красавицу Ксению Щёголеву с днем рождения! От всей души желаем крепкого здоровья, успехов и побед в спорте и жизни, исполнения... Подробнее