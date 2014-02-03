Гаишников хотят обязать вносить больше данных о ДТП - автоновости

Компактный кроссовер Nissan Qashqai, запущенный в производство ещё в 2006 году, стабильно собирает аншлаги в автосалонах Старого Света. Сегодня на европейском рынке он №1 среди моделей Nissan и самый...
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