ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В Mercedes следят за успехами Карлоса Сайнса Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф признал, что немецкая команда следит за успехами пилота Toro Rosso Карлоса Сайнса. Тем не менее австриец напомнил, что Карлос является гонщиком системы Red Bull, поэтому именно коллектив из Милтон-Кинса будет распоряжаться его судьбой. «Да, я считаю, что Карлос готов к переходу в топ-команду. Мне нравится и он, и его семья, – сказал Вольф в комментарии El Mundo Deportivo. – Карлос является типичным современным гонщиком: он умен, быстр и красив. Но это пилот Red Bull. Эта команда всегда старается либо сохранить в своей системе лучших воспитанников, либо контролировать их судьбу. В данный момент ситуация именно такая». Консультант Red Bull Хельмут Марко, в свою очередь, заявил, что никто из топ-команд пока не интересовался Сайнсом. «Если на нас выйдет команда, которая будет гораздо сильнее Toro Rosso, мы поговорим с ней, – отметил Марко в интервью El Confidecial. – Но Ferrari не интересовалась Карлосом. Это только мечты Сайнса-старшего. Нам пока что никто не звонил. Сейчас Карлос должен сконцентрироваться на текущей работе, благодаря чему он сможет прогрессировать. С другой стороны, нам нужен резервный гонщик, и Сайнс является нашим первым вариантом. В любом случае, обычно контракты пилотов обсуждаются после летней паузы. Сейчас слишком рано об этом говорить».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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