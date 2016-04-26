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Ушуисты разыграют во Владивостоке кубок города

Ушуисты разыграют во Владивостоке кубок города
21 мая на о. Русский в спортзале Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России состоится открытый Кубок г. Владивостока по ушу. В соревнованиях примет участие около 120 спортсменов из клубов «Белый тигр», «Феникс», «Тайлун», «У Дан», «Чемпион», «Сяолун», «Лэйтай», «Старк», «Фул контакт», ДЮСШ «Богатырь» и других. Выступления участников начнутся в 10.00, парад-открытие в 13.30 ч.



В рамках соревнований состоится турнир по ушу «Открытый Владивосток» по дисциплинам 20 форм и тайцзи юличо. Соревнования по направлениям – таолу (спортивные комплексы) и чуаньтун (традиционные комплексы) пройдут в рамках первенства, тайцзи цюань (оздоровительное ушу) и ушу саньда (полноконтактные поединки) пройдут в рамках первенства и чемпионата.



Соревнования проводятся при поддержке городской администрации.



Федерация ушу г. Владивостока

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:46      |      Категория:  Все новости » Спорт
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