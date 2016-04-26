Ушуисты разыграют во Владивостоке кубок города

21 мая на о. Русский в спортзале Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России состоится открытый Кубок г. Владивостока по ушу. В соревнованиях примет участие около 120 спортсменов из клубов «Белый тигр», «Феникс», «Тайлун», «У Дан», «Чемпион», «Сяолун», «Лэйтай», «Старк», «Фул контакт», ДЮСШ «Богатырь» и других. Выступления участников начнутся в 10.00, парад-открытие в 13.30 ч.
В рамках соревнований состоится турнир по ушу «Открытый Владивосток» по дисциплинам 20 форм и тайцзи юличо. Соревнования по направлениям – таолу (спортивные комплексы) и чуаньтун (традиционные комплексы) пройдут в рамках первенства, тайцзи цюань (оздоровительное ушу) и ушу саньда (полноконтактные поединки) пройдут в рамках первенства и чемпионата.
Соревнования проводятся при поддержке городской администрации.
Жители Приморья активно приобщаются к физической культуре и спорту. По данным профильного департамента краевой администрации количество систематически занимающихся спортом жителей края за прошлый год...
FIA разрешила Lotus перенести срок проверки машин перед началом гоночного уик-энда Гран При Абу-Даби. Согласно регламенту, автомобили не допускаются к участию, если не проходят техническую инспекцию...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!