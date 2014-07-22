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Рассекречен обновленный Peugeot 308 GTI - автоновости
22-07-2014, 04:50, Автоновости Один из бестселлеров «АвтоВАЗа», универсал Lada Largus, будет комплектоваться шинами Нижнекамского завода....
16-03-2014, 11:32, Автоновости Российское представительство французской марки Peugeot объявило о том, что продажи обновленного кроссовера 3008 на российском рынке стартуют 27 марта....
11-09-2014, 00:49, Автоновости В августе продажи автомобилей шведской марки Volvo по всему миру выросли на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года....
31-03-2014, 10:01, Автоновости На базе продемонстрированного в Женеве концептуального универсала Volvo Concept Estate скандинавский автопроизводитель собирается построить преемника семейной модели V70....
6-10-2015, 03:09, Автоновости Volkswagen отзывает дизельные автомобили из Австралии....
22-11-2016, 04:40, Автоновости Выход новинок на японский авторынок запланирован на весну 2017 года....
24-07-2014, 21:45, Автоновости Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил юбилейный 200-тысячный автомобиль на платформе В0 от Renault-Nissan....
4-02-2014, 07:06, Автоновости На Североамериканском международном автосалоне в Детройте, который начнется уже 13 января, компания Volkswagen представит сразу две новинки....
17-03-2014, 04:20, Автоновости Самая мощная модификация "народного" автомобиля Volkswagen Golf R прошла доводку в гараже тюнинг-ателье ABT Sportsline....
2-05-2014, 19:54, Автоновости Японский автопроизводитель Subaru готовится пополнить свой модельный ряд кроссовером с гибридной силовой установкой....