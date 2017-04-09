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Тото Вольф: Будет ли Боттас поддерживать Хэмилтона? Посмотрим, как пройдут ближайшие гонки

В Mercedes не планируют пересматривать подход и применять командную тактику, несмотря на то, что после Гран При Испании Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон далеко оторвались от Валттери Боттаса в чемпионате.

Перед стартом гонки в Барселоне финн, выигравший двумя неделями ранее этап в Сочи, уступал всего десять очков партнёру по команде, однако сход из-за поломки двигателя разом увеличил его отставание до 35 очков, тогда как от Феттеля он теперь и вовсе находится на расстоянии двух побед, проигрывая 51 пункт.

«Сейчас у Льюиса довольно большой отрыв от Валттери в чемпионате, но прошло всего пять гонок, тогда как впереди ещё 15, – цитирует Вольфа Sky Sports F1. – Мы никогда не использовали командную тактику, тем более на столь ранней стадии сезона, и будем придерживаться данного подхода».

На вопрос о том, возможно ли такое развитие событие, при котором Боттасу всё-таки придётся согласиться на роль второго номера, Вольф ответил: «Давайте посмотрим, как пройдут ближайшие гонки».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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