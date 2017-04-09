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Vladivostok Boat Show открывается во Владивостоке уже в эту пятницу, 19 мая

Vladivostok Boat Show открывается во Владивостоке уже в эту пятницу, 19 мая
Традиционная выставка и продажа водномоторной техники, фестиваль водных видов спорта, конкурс детского рисунка, швейцарская 37-футовая яхта Chamade – и это только начало списка всех событий!



Организаторы «подняли все паруса» и сообщают о полной готовности к IX Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. Напомним, что в этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" - лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.



Выставка начинает работу в 10 утра, 19 мая, а уже в 13:00 состоится официальное открытие мероприятия.



Все три дня посетителей и гостей выставки ждет обширная развлекательная программа, как для взрослых, так и для детей. Приезжать на мероприятие однозначно следует всей семьей, здесь каждый найдет себе занятие по интересам!

В программу будет интегрирован фестиваль водных видов спорта, где каждый желающий даже без специальной подготовки сможет принять участие в соревнованиях. Так же гостей ожидают демонстрация и ярмарка-продажа водномоторной техники и яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно-развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров.

Кроме того, как сообщают организаторы, ожидаемая швейцарская 37-футовая яхта Chamade с семейной парой на борту уже прибывала во Владивосток. Яхта совершает кругосветное путешествие и после непродолжительной стоянки на пирсе яхт-клуба «Семь футов» продолжит курс на Аляску через Сахалин и Камчатку.



Подробная программа мероприятий Vladivostok Boat Show – 2017 с 19 по 21 мая Programma-Vladivostok-Boat-Show.doc [54,5 Kb]



Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.



Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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