Приморский ориентировщик выиграл два «золота» на Первенстве России

Льюис Хэмилтон: Очень приятно было подняться на первую ступеньку подиума в Монце - особенно с учетом еще одного не слишком удачного старта. После трудностей на первых кругах машина просто полетела -...
На заключительном этапе сезона Мирового ралли в Великобритании эстонский гонщик Отт Тянак вернется за руль Ford Fiesta RS WRC. На протяжении всего нынешнего года Отт представлял шины DMACK, и резина...
FIA и организаторы европейской Формулы 3 рассматривают возможность введения запрета для гонщиков, которые переходят в чемпионат напрямую из картинга. Эта тема была поднята на встрече в штаб-квартире...
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