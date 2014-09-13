ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Приморский ориентировщик выиграл два «золота» на Первенстве России

10-12 мая в г. Владимир состоялось Первенство России по спортивному ориентированию.





Приморский спортсмен Семен Петров завоевал две золотые медали в группе юношей до 19 лет, выполнив норматив мастера спорта России.





Кроме этого, по итогам соревнований Семен получил право выступать в составе российской сборной на Первенстве Европы, которое пройдет 29 июня-2 июля в Словакии.





Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 18:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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