ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Дмитрий Саморуков о пилотах и планах программы развития российского автоспорта SMP Racing По окончании первого этапа СМП РСКГ АВТОСПОРТ.com.ru взял интервью у президента программы развития российского автоспорта SMP Racing Дмитрия Саморукова, в котором он рассказал о текущих и будущих проектах программы, а также поделился информацией о судьбе её пилотов. Как вы оцениваете первый этап СМП РСКГ?

Д.С.: Очень приятно видеть, что среди участников большое количество титулованных спортсменов. СМП РСКГ становится гонкой профессионалов, и случайных людей здесь практически нет. А то, что на открытие этапа приехало высшее руководство республики во главе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, показывает и высокий статус этого соревнования, и его нужность и важность здесь. Это конечно очень приятно и почётно для всех нас. Какие задачи ставятся перед пилотами SMP Racing, которые выступают в СМП РСКГ?

Д.С.: Конечно, мы ждём от них побед! Все ребята профессионалы своего дела, мотивированные на высокие результаты. В Грозном открылся первый филиал Академии SMP Racing [центральный офис находится на Сочи Автодроме]. Как он будет работать?

Д.С.: Здесь будут тренироваться все – от картинга до формул и дрэгстеров, и часть техники мы уже привезли. Скоро начнём обкатывать на этой трассе сильнейших ребят, начнём их обучение. Пока мы не выбрали лицо этого филиала от Академии, но вскоре мы его презентуем отдельно. Может, это будет Виталий Петров, может, Кирилл Ладыгин, либо другой наш именитый гонщик – конкретное лицо, которое будет отвечать за развитие Академии. В каждом городе, где будет Академия, будет свой куратор. Расскажите подробнее о ваших воспитанниках, Роберте Шварцмане, к примеру, который сейчас удивляет всех в Еврокубке. Молодежный уик-энд: новый успех Шварцмана и первая победа Японии в GP3 Д.С.: Случай с Робертом – это хороший пример того, как правильный настрой от менеджмента в лице Мики Сало и Бориса Ротенберга позволил ему не свернуть с верного пути. Была выработанная грамотная стратегия, в какой команде и каком чемпионате парень должен выступать. И вот сейчас он начал демонстрировать отличные результаты. А что можете сказать о двух других участниках программы SMP Racing Вартаняне и Корнееве?

Д.С.: С ними, как и с любыми молодыми гонщиками, нужно продолжать заниматься. Мы считаем, что те неудачи, которые у них сейчас происходят, зачастую носят психологический характер. Я думаю, что после определённой работы, которая сейчас ведётся, результаты у них пойдут. Как идёт работа по подготовке спортпрототипа LMP1?

Д.С.: Полным ходом. Пока идём по графику. В августе должны презентовать машину, а осенью отправимся на тесты, и к концу года она должна быть готова к следующему сезону. Что объективно ожидаете от выступления в марафоне «24 часаа Ле-Мана». Коллектив едет можно сказать с листа, без тестов и другой подготовки.

Д.С.: Я верю в наших ребят, я верю в машину, на которой они поедут, я верю в то, что команда инжинеров, которая сейчас работает с машиной, сделает всё, чтобы она стала одной из быстрейших. Вместе с этой же компанией – Далларой – компания BR Engineering под руководством Бориса Романовича Ротенберга создает сейчас прототип LMP1, и наша совместная работа в Ле Мане будет способствовать успешной работе над прототипом. Как будет развиваться карьера Сергея Сироткина в этом году?

Д.С.: Есть вероятность, что вскоре он поедет в какой-то из команд, пока не могу сказать в какой. Все понимают, что будучи резервным пилотом он не получает нужный накат, поэтому сейчас рассматривается возможность его выступления именно за рулём. Сирил Абитбуль: Сейчас наш фокус только на Сергее Как Вы оцениваете его шансы попасть в Ф1?

Д.С.: Мы всё делаем для этого, но очень многое зависит и от него самого. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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