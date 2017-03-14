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60-километровый марафон преодолеют участники велогонки «Проба сил»

60-километровый марафон преодолеют участники велогонки «Проба сил»
В воскресенье, 21 мая, на о. Русском пройдет традиционная майская велогонка «Проба сил-2017» в формате кросс-кантри марафон (МТВ ХСМ).

Стартовая и финишная зона расположена на территории спортивного клуба острова Русский – уже ставшей популярным местом проведения соревнований по маунтинбайку.

Организаторы подготовили трассу для соревнований, протяженность одного круга 15 км, Участникам будет предложено пройти дистанцию гонки в двух вариантах: полумарафон - два круга (30 км) и полный марафон - четыре круга (60 км).

В велогонке «Проба сил-2017» могут участвовать все желающие, начиная от детей 9-12 лет и младше вместе с родными в специальной категории «Родня», а также юноши и девушки (13-14 лет), юниоры и юниорки (15-17 лет), мужчины и женщины (18 лет и старше).



Предварительные заявки принимаются по телефону (смс, ватсап) 8914-970-1223, а также в электронном виде (ФИО, число месяц год рождения, город участника, категория):

по эл. почте vladbike2012@mail.ru

на сайте http://orgeo.ru/event/4448

на сайте http://x-bicycle.ru/xforum/index.php?showtopic=15783



В субботу, 20 мая, в 16.00 ч. пройдет просмотр трассы, официальная тренировка. Сбор участников в 15.45 на территории спортклуба острова Русский (Новик), телефон главного судьи соревнований 8914-066-25-24.



Программа соревнований 21 мая

10.00-11.30 - регистрация участников, получение номеров, проверка технического состояния велосипеда.

11.45 - открытие соревнований, построение участников на старте.

12.00 - общий старт участников.

17.00 - подведение итогов, награждение.



Положение соревнований Polozhenie_Proba-sil-2017.pdf [161,48 Kb]



Федерация велоспорта и триала г. Владивостока

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 15:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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