ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Renault пригласила Николя Латифи на шинные тесты в Барселоне Тест-пилот Renault Николя Латифи на этой неделе впервые сядет за руль машины R.S.17. 21-летний канадец поможет команде на тестах шин Pirelli для следующего сезона, которые стартовали во вторник в Барселоне. В первый день на трассу вышел Джолион Палмер, тогда как Латифи выступит в среду. «Для меня большая честь получить такую возможность. С нетерпением жду момента, когда окажусь за рулём R.S.17 на той же трассе, где несколько дней назад выступил в Формуле 2, – цитирует Латифи пресс-служба Renault. – Будучи тест-пилотом, я выполнял различные аспекты своей программы, но это будет нечто особенное. Я с интересом жду работы с командой и Pirelli и постараюсь сделать всё, что от меня требуется». Управляющий директор Renault Sport Racing Сирил Абитбуль добавил: «Для Николаса это интересный следующий шаг. Пилотирование машины Ф1 нынешнего поколения на трассе, где три дня назад прошёл Гран При Испании, позволит ему получить бесценный опыт и станет важной составляющей подготовки к следующим возможностям. Он будет выполнять тестовую программу Pirelli по разработке шин 2018 года, поэтому его ждёт важная работа».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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