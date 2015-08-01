Renault пригласила Николя Латифи на шинные тесты в Барселоне
Тест-пилот Renault Николя Латифи на этой неделе впервые сядет за руль машины R.S.17.21-летний канадец поможет команде на тестах шин Pirelli для следующего сезона, которые стартовали во вторник в Барселоне. В первый день на трассу вышел Джолион Палмер, тогда как Латифи выступит в среду.«Для меня большая честь получить такую возможность. С нетерпением жду момента, когда окажусь за рулём R.S.17 на той же трассе, где несколько дней назад выступил в Формуле 2, – цитирует Латифи пресс-служба Renault. – Будучи тест-пилотом, я выполнял различные аспекты своей программы, но это будет нечто особенное. Я с интересом жду работы с командой и Pirelli и постараюсь сделать всё, что от меня требуется».Управляющий директор Renault Sport Racing Сирил Абитбуль добавил: «Для Николаса это интересный следующий шаг. Пилотирование машины Ф1 нынешнего поколения на трассе, где три дня назад прошёл Гран При Испании, позволит ему получить бесценный опыт и станет важной составляющей подготовки к следующим возможностям.Он будет выполнять тестовую программу Pirelli по разработке шин 2018 года, поэтому его ждёт важная работа».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В компании Toyota приступили к первым серьезным испытаниям нового хэтчбека Yaris, построенного в соответствии с требованиями чемпионата мира по ралли. Как и ожидалось, на этой неделе заводской пилот...
Пилоты Формулы 1 призывают не спешить с изменениями в сфере безопасности после аварии Жюля Бьянки на Гран При Японии. Хотя инцидент, случившийся на Сузуке, будет основным предметом дискуссии брифинга...
В Приморье на острове Русский в рамках второй очереди строительства кампуса ДВФУ построят спортивные дворцы, гребную базу и трассу для маунтинбайка. Об этом сообщили на Общественном экспертном совете...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!