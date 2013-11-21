Введение электронных ПТС могут отложить на полгода - автоновости

В России вступил в силу закон, обязывающий всех водителей мопедов и скутеров получить права нововведенной категории «М». Нарушителю грозит денежное наказание в виде штрафа на сумму 800 рублей. Однако...
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