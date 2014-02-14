ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Pirelli опубликовала выбор шин на Гран При Монако С Гран При Монако команды, как и в прошлом сезоне, смогут самостоятельно выбирать количество шин того или иного состава для каждого гонщика. По ходу первых пяти этапов у всех конюшен и пилотов был одинаковый выбор: семь комплектов мягкого компаунда, четыре – среднего и два – жесткого. Во вторник официальный поставщик Pirelli представил распределение комплектов на этапе в Монте-Карло, который пройдёт с 25 по 28 мая. Все гонщики выбрали как минимум девять комплектов Ultrasoft, причём в Red Bull Racing, Williams и Renault возьмут для каждого пилота по 11 наборов, а минимальное количество самого мягкого состава будет у гонщиков Mercedes и Toro Rosso. Выбор Supersoft варьируется от одного до трёх комплектов, тогда как у 21 гонщика будет по одному набору Soft. Единственным исключением стал Дженсон Баттон. В распоряжении британца, который заменит в McLaren Фернандо Алонсо, окажется два комплекта самых жёстких шин. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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