Pirelli опубликовала выбор шин на Гран При Монако

С Гран При Монако команды, как и в прошлом сезоне, смогут самостоятельно выбирать количество шин того или иного состава для каждого гонщика.По ходу первых пяти этапов у всех конюшен и пилотов был одинаковый выбор: семь комплектов мягкого компаунда, четыре – среднего и два – жесткого.Во вторник официальный поставщик Pirelli представил распределение комплектов на этапе в Монте-Карло, который пройдёт с 25 по 28 мая.Все гонщики выбрали как минимум девять комплектов Ultrasoft, причём в Red Bull Racing, Williams и Renault возьмут для каждого пилота по 11 наборов, а минимальное количество самого мягкого состава будет у гонщиков Mercedes и Toro Rosso.Выбор Supersoft варьируется от одного до трёх комплектов, тогда как у 21 гонщика будет по одному набору Soft. Единственным исключением стал Дженсон Баттон. В распоряжении британца, который заменит в McLaren Фернандо Алонсо, окажется два комплекта самых жёстких шин.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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