ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Самых выносливых определит рогейн «Приморский»

В субботу, 20 мая, на о. Русском пройдут соревнования рогейн «Приморский». Участникам будут предложены две дистанции на выбор: 4 часа бегом или 3 часа на велосипеде. Организаторы приготовили хорошие призы для призеров соревнований.





Рогейн, рогейнинг (англ. rogaining) - вид спорта, близкий к спортивному ориентированию, приключенческим гонкам, горным марафонам и некоторым другим видам спорта.





Для того, чтобы принять участие в рогейне, необходимо зарегистрироваться по ссылке http://orgeo.ru/event/discussion/3695#tab



Дополнительная информация о мероприятии: http://rogaining.ru/component/jem/event/418-rogaine-primorskij





Программа соревнований:

12.00-13.00 регистрация участников

13.15 - открытие соревнований

13.45 - открытие стартовой зоны

14.30 - общий старт всех участников





Контакты: Попов Владимир, тел.8902-528-72-31

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Вчера, 23:07 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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