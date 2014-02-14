Самых выносливых определит рогейн «Приморский»

В субботу, 20 мая, на о. Русском пройдут соревнования рогейн «Приморский». Участникам будут предложены две дистанции на выбор: 4 часа бегом или 3 часа на велосипеде. Организаторы приготовили хорошие призы для призеров соревнований.
Рогейн, рогейнинг (англ. rogaining) - вид спорта, близкий к спортивному ориентированию, приключенческим гонкам, горным марафонам и некоторым другим видам спорта.
Для того, чтобы принять участие в рогейне, необходимо зарегистрироваться по ссылке http://orgeo.ru/event/discussion/3695#tab
Дополнительная информация о мероприятии: http://rogaining.ru/component/jem/event/418-rogaine-primorskij
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