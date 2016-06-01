Toyota инвестирует в проект летающего автомобиля - автоновости

Компания Skoda лишь недавно начала массовое производство кроссовера Yeti после рестайлинга. Машину собирают на автозаводе в Квасинах. На российском рынке новинка появится в первой четверти следующего...
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