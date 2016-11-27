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Сирил Абитбуль: Renault добилась фантастического результата в Испании

Renault добилась в Барселоне пока что лучшего результата с момента возвращения заводской команды в Формулу 1, чем руководитель Renault Sport Сирил Абитбуль остался крайне доволен.

Во время гонки пилот коллектива Нико Хюлькенберг совершил феноменальный старт, прорвавшись с 13-го места на седьмое, а также не допустив ни одной ошибки и использовав грамотную стратегию, что гарантировало Renault финиш на высоком шестом месте.

«Мы добились фантастического результата в гонке, несмотря на провальную квалификацию, – признался Абитбуль. – Это в очередной раз доказало, что нужно использовать каждую возможность и никогда не опускать руки.

Нико великолепно стартовал, команда сделала всё, что от нее требовалось, и плюс нам немного повезло.

Мы прекрасно реализовали стратегию, вовремя заезжая на пит-стопы, а наш гоночный темп был не ниже, чем у таких соперников, как Haas, Williams и Toro Rosso».

Несмотря на прогресс, руководитель считает, что коллективу нужно ускорить процесс подъема на вершину.

«Здорово, что мы продолжаем прогрессировать, однако нам все еще приходится упорно работать над улучшением производительности R.S.17, – добавил Абитбуль. – Этот уик-энд оказался для нас довольно необычным, поскольку наш гоночный темп был выше, чем в квалификации.

У Джолиона [Палмера] всё, наоборот, было плохо на этом Гран При, поэтому мы стремимся понять, в чём конкретно проблема».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
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