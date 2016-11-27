Сирил Абитбуль: Renault добилась фантастического результата в Испании
Renault добилась в Барселоне пока что лучшего результата с момента возвращения заводской команды в Формулу 1, чем руководитель Renault Sport Сирил Абитбуль остался крайне доволен.Во время гонки пилот коллектива Нико Хюлькенберг совершил феноменальный старт, прорвавшись с 13-го места на седьмое, а также не допустив ни одной ошибки и использовав грамотную стратегию, что гарантировало Renault финиш на высоком шестом месте.«Мы добились фантастического результата в гонке, несмотря на провальную квалификацию, – признался Абитбуль. – Это в очередной раз доказало, что нужно использовать каждую возможность и никогда не опускать руки.Нико великолепно стартовал, команда сделала всё, что от нее требовалось, и плюс нам немного повезло.Мы прекрасно реализовали стратегию, вовремя заезжая на пит-стопы, а наш гоночный темп был не ниже, чем у таких соперников, как Haas, Williams и Toro Rosso».Несмотря на прогресс, руководитель считает, что коллективу нужно ускорить процесс подъема на вершину.«Здорово, что мы продолжаем прогрессировать, однако нам все еще приходится упорно работать над улучшением производительности R.S.17, – добавил Абитбуль. – Этот уик-энд оказался для нас довольно необычным, поскольку наш гоночный темп был выше, чем в квалификации.У Джолиона [Палмера] всё, наоборот, было плохо на этом Гран При, поэтому мы стремимся понять, в чём конкретно проблема».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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