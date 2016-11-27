ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Команды из Владивостока и Черниговского района стали победителями краевого этапа «Президентских состязаний»

В г. Арсеньеве с 10 по 14 мая состоялся краевой этап «Президентских состязаний» среди классов-команд городов и сельских поселений учащихся 7-х классов (2002-2004 г.р.).

Организаторами мероприятия выступили департаменты образования и науки и физической культуры и спорта Приморского края. Соревнования проводились поэтапно. Организацией и проведением конкурсной программы традиционно занимался ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края».





В соревнованиях приняли участие 208 школьников из 19 муниципалитетов, из них 96ребят в составе сельских классов-команд и 112 – в составе городских.

Программа «Президентских состязаний» включала в себя соревнования в обязательных видах программы - спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы, и в дополнительных - бадминтон, баскетбол 3x3, дартс, шахматы, плавание, мини-футбол, самбо.





По результатам «Президентских состязаний» победителем в общеко-мандном зачете среди классов-команд городских округов стала команда СОШ №45 г. Владивостока, среди классов-команд муниципальных районов первое место заняли учащиеся СОШ № 4 с. Монастырище Черниговского района.

Эти команды представят Приморье на Всероссийском этапе «Прези-дентских состязаний», который пройдет на базе ФГБОУ ДО «Всероссийский детский центр «Смена» в г. Анапа Краснодарского края с 4 по 25 сентября 2017 года.





Результаты краевого этапа спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»:





Общекомандное первенство – городские округа:

1 место – МБОУ СОШ №45, г. Владивосток;

2 место – МКОУ СОШ пгт. Краскино, Хасанский МР;

3 место – МБОУ СОШ №14, Уссурийский ГО.





Общекомандное первенство – муниципальные районы:

1 место – МБОУ СОШ №4, с. Монастырище, Черниговский МР;

2 место – МОБУ СОШ №1, п. Липовцы, Октябрьский МР;

3 место – МКОУ СОШ им. А.А. Фадеева с. Чугуевка, Чугуевский МР.





Победители и призеры творческого конкурса – городские классы-команды:

1 место - МБОУ СОШ №45 г. Владивостока;

2 место - МКОУ СОШ №251, ЗАТО г. Фокино;

3 место - МБОУ СОШ №35, Артемовский ГО.





Победители и призеры творческого конкурса – сельские классы-команды:

1 место - МБОУ СОШ №4, Пожарский МР;

2 место - МОБУ СОШ №4 с. Монастырище, Черниговский МР;

3 место - МКОУ СОШ п. Терней, Тернейский МР.





Победители и призеры теоретического конкурса – городские классы-команды:

1 место - МКОУ СОШ пгт. Краскино, Хасанский МР;

2 место - МБОУ СОШ №14, Уссурийский ГО;

3 место - МКОУ СОШ №251, ЗАТО г. Фокино.





Победители и призеры теоретического конкурса – сельские классы-команды:

1 место - МОБУ СОШ №4 с. Монастырище, Черниговский МР;

2 место - Муравейский филиал МБОУ СОШ с. Анучино, Анучинский МР;

3 место – МОБУ СОШ №1, п. Липовцы, Октябрьский МР.





Пресс-центр ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края»

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 14:51 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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