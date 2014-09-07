Lada представит универсал Vesta SW осенью - автоновости

На недавнем мотор-шоу в китайском Гуанчжоу компания Infiniti продемонстрировала седан Q50 с новым для него двигателем — модернизированным вариантом мотора Daimler. Сегодня эта бензиновая «четверка» с...
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