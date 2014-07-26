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Приморский ориентировщик выиграл два «золота» на Первенстве России

Приморский ориентировщик выиграл два «золота» на Первенстве России
10-12 мая в г. Владимир состоялось Первенство России по спортивному ориентированию.



Приморский спортсмен Семен Петров завоевал две золотые медали в группе юношей до 19 лет, выполнив норматив мастера спорта России.



Кроме этого, по итогам соревнований Семен получил право выступать в составе российской сборной на Первенстве Европы, которое пройдет 29 июня-2 июля в Словакии.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 11:04      |      Категория:  Все новости » Спорт
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