Приморский ориентировщик выиграл два «золота» на Первенстве России

Глава Приморского края Владимир Миклушевский посетил гребную базу в поселке Лозовый 25 июля. Здесь его встретил директор департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов и руководитель филиала Валерий...
Фернандо Алонсо объяснил свой комментарий по поводу того, что болельщики McLaren могут выключить телевизоры до следующего года. Нынешний сезон для команды McLaren-Honda складывается крайне неудачно,...
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