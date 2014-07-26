ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Приморский ориентировщик выиграл два «золота» на Первенстве России

10-12 мая в г. Владимир состоялось Первенство России по спортивному ориентированию.





Приморский спортсмен Семен Петров завоевал две золотые медали в группе юношей до 19 лет, выполнив норматив мастера спорта России.





Кроме этого, по итогам соревнований Семен получил право выступать в составе российской сборной на Первенстве Европы, которое пройдет 29 июня-2 июля в Словакии.





Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 11:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Глава Приморского края Владимир Миклушевский посетил гребную базу в поселке Лозовый 25 июля. Здесь его встретил директор департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов и руководитель филиала Валерий... Подробнее Еще одну кадровую потерю в сезоне-2016/2017 понес накануне "Луч-Энергия". Вслед за Дмитрием Кортавой контракт с клубом расторг еще один игрок атакующей линии "Ваня" Нивалдо. Бразильский легионер... Подробнее Суперлига – Первый дивизион. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Иркут» (Иркутск) 70:68 (16:19, 17:13, 19:19, 18:17) «Спартак-Приморье» одержал тяжелую победу на своей площадке над «Иркутом» со... Подробнее В Казани 5 июля завершились финальные соревнования по шахматам в рамках IV Всероссийской летней Универсиады. В соревнованиях приняли участие 15 команд из 13 субъектов РФ: Санкт-Петербурга, Москвы,... Подробнее 12 марта 2016 года в спортивном зале МБУ «Социально-культурный центр» состоялась женская Спартакиада Спасского муниципального района, посвященная Международному женскому дню и 90-летию образования... Подробнее [img]http://autosport.com.ru/files/news/2015/01/011_2c986aded9aa988434f8d7393f1c69df.jpg?itok=-KHZT1Wc[/img]В этом году тесты по ходу сезона пройдут на трассе Каталунья в Испании, а также на кольце... Подробнее Гонщик мирового Туринга Том Коронель узнал все прелести пребывания за грузовиком на «Дакаре».... Подробнее Уссурийские строители завершают подготовительные работы по планировке и гидроизоляции двух многофункциональных спортивных площадок и переходят непосредственно к монтажу сооружений. Контуры будущих... Подробнее В следующем сезоне один из этапов чемпионата мира по ралли-кроссу пройдет на автодроме Каталунья в Барселоне, который принимает национальные Гран При Формулы 1. Ожидается, что новая... Подробнее Фернандо Алонсо объяснил свой комментарий по поводу того, что болельщики McLaren могут выключить телевизоры до следующего года. Нынешний сезон для команды McLaren-Honda складывается крайне неудачно,... Подробнее