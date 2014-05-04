Юные «тигрята» завоевали десять медалей на Первенстве Лесозаводска по боксу

13-14 мая состоялось открытое первенство Лесозаводского городского округа по боксу, в котором приняло участие свыше 90 спортсменов из Владивостока, Лесозаводска, Уссурийска, Спасска-Дальнего, с. Андреевка, с. Рощино. Команда лесозаводского спортивного клуба «Тигр» показала отличный результат, завоевав десять медалей различного достоинства.

Среди юношей 2005 г.р. серебряным призером стал Ярослав Брыжахин. В категории 2003-2004 г.р. так же обладателями «серебра» стали Николай Сафонов, Юрий Лукьянчук и Дмитрий Воротынцев.

Среди юношей 2001-2002 гг.р. победы в своих весовых категориях одержали Данил Исаков, Александр Якубич, Виктор Завгородний и Алексей Бондаренко. Выступавший в этой же возрастной категории Данил Горшков занял второе место. Лучшим среди юниоров 2000-1999 гг.р. в весовой категории до 60 кг стал Данил Горбачев.

Все победители и призеры были награждены медалями и грамотами отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Лесозаводского городского округа.





Александр Сашко