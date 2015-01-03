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Йос Ферстаппен может получить должность в Red Bull

Бывший гонщик Ф1 Йос Ферстаппен может в ближайшее время получить должность в Red Bull.

Голландская газета De Telegraaf сообщила, что 45-летний отец гонщика Red Bull Racing Макса Ферстаппена Йос посетит предстоящую гонку Ф3 в По во Франции.

В сообщении утверждается, что Ферстаппен, который ранее помог своему сыну прорваться в Ф1, станет консультантом Red Bull по поиску новых талантов.

Считается, что пока сделка между бывшим гонщиком Minardi и Red Bull еще не завершена, поскольку стороны обговаривают сферу деятельности Ферстаппена-старшего.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 04:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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