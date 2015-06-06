ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фернандо Алонсо: IndyCar проигрывает Формуле 1 в технологичности Фернандо Алонсо уверен, что работа с технологиями Ф1 поможет ему нивелировать отсутствие опыта выступлений на овалах. В понедельник испанец проведет официальную тренировку на Индианаполисе в преддверии знаменитой гонки «Инди 500», а еще раньше в этом месяце он успешно завершил тесты, по итогам которых проехал 110 кругов по суперспидвею. Алонсо полагает, что опыт использования сложных инженерных систем в Ф1, не являющихся обычным явлением в IndyCar, может дать ему преимущество. «У меня меньше шансов выиграть, чем у некоторых моих оппонентов, – сказал Алонсо в Барселоне перед вылетом в Индианаполис. – У меня нет никого опыта выступления на овале, особенно в условиях трафика, а также я не знаком с техникой, применяемой на последнем круге и остальными хитростями. Но в то же время Формула 1 сложнее, чем IndyCar. Мы отправимся туда вместе с группой инженеров McLaren, чтобы помочь команде Andretti, и, возможно, благодаря этому более научному подходу у меня будет дополнительное преимущество. Да, повторюсь: у меня меньше шансов выиграть, но это та гонка, где каждый может стать триумфатором, поскольку здесь есть фактор удачи, желтые флаги и автомобили безопасности – даже если вероятность победы один процент, всё равно стоит попробовать». Алонсо также поделился секретом, благодаря которому сумел быстро пройти испытания новичка перед «Инди 500». «Я попросил инженеров дать мне ориентировочное прошлогоднее время круга, поставленное на скорости 338 км/ч, – рассказал Фернандо. – На первом этапе я старался быть на две-три десятых медленнее, затем – на две-три десятых быстрее ориентировочного времени, и после – опережать уже на секунду этот результат. Я попросил инженеров дать несколько отметок на руле, чего они обычно не делали – мне кажется, из-за этого новички так долго и проходят это испытание. С небольшой помощью можно было взять всё под контроль. С точки зрения технологий Формула 1 находится на совершенно ином уровне, поэтому применение такого опыта здесь – мой шанс, так что мне нужно сохранить всё в тайне!»Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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