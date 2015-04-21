Как юный болельщик Ferrari Тома прославился на весь мир
После аварии на первом круге Гран При Испании, в результате которой сошел пилот Ferrari Кими Райкконен, в объективы телекамер на трибунах автодрома в Барселоне попал рыдающий мальчик в униформе Скудерии.Шестилетний Тома Данель вместе с родителями Жорданом и Корали приехали в столицу Каталонии из французского города Амьен, чтобы вживую посмотреть гонку Ф1. en.f1i.com Тома расплакался, увидев сход своего кумира, однако в качестве утешительного приза семью мальчика пригласили в паддок, где его встретил сам Райкконен. Кими подарил Тома кепку Ferrari и сфотографировался со своим преданным болельщиком.«Это самый фантастический день в нашей жизни, – цитирует Корали Данель F1i.com. – Мы не могли поверить в то, что они нашли нас и отвели к Ferrari».После встречи с Райкконеном Тома пригласили в моторхоум французской команды Renault, где он встретился с Нико Хюлькенбергом и Роменом Грожаном.Today's most famous Kimi fan is having a great day! Big ? to @F1 & @ScuderiaFerrari for inviting him in!#SpanishGP pic.twitter.com/sjS0RqjO51— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 14 мая 2017 г. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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