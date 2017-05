ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Как юный болельщик Ferrari Тома прославился на весь мир После аварии на первом круге Гран При Испании, в результате которой сошел пилот Ferrari Кими Райкконен, в объективы телекамер на трибунах автодрома в Барселоне попал рыдающий мальчик в униформе Скудерии. Шестилетний Тома Данель вместе с родителями Жорданом и Корали приехали в столицу Каталонии из французского города Амьен, чтобы вживую посмотреть гонку Ф1.



en.f1i.com

Тома расплакался, увидев сход своего кумира, однако в качестве утешительного приза семью мальчика пригласили в паддок, где его встретил сам Райкконен. Кими подарил Тома кепку Ferrari и сфотографировался со своим преданным болельщиком. «Это самый фантастический день в нашей жизни, – цитирует Корали Данель F1i.com. – Мы не могли поверить в то, что они нашли нас и отвели к Ferrari». После встречи с Райкконеном Тома пригласили в моторхоум французской команды Renault, где он встретился с Нико Хюлькенбергом и Роменом Грожаном. Today's most famous Kimi fan is having a great day! Big ? to @F1 & @ScuderiaFerrari for inviting him in!#SpanishGP pic.twitter.com/sjS0RqjO51 — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 14 мая 2017 г.

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:07 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ По словам Эрика Булье, в Испании команда имеет все шансы завоевать свои первые очки в сезоне... Подробнее С 14 по 19 июля 2015 года во Владивостоке на акватории Амурского залива состоится международная регата по матчевым гонкам уровня Чемпионата мира – Гранд Финал Кубка Наций ИСАФ (Международной... Подробнее 29 мая в рамках состоявшегося заседания попечительского совета ХК "Амур" губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт объявил фамилию нового президента клуба. Им стал легендарный хабаровчанин,... Подробнее Бывшие боссы команд Ф1 Росс Браун и Стефано Доменикали вместе с президентом Ассоциации GPDA Алексом Вурцом посодействуют специальному комитету FIA, расследующему аварию Жюля Бьянки... Подробнее Руководители команд Ф1 поддержали шинников Pirelli, которые оказались в неприятной ситуации после инцидента в пятницу на Гран При Бельгии. Несмотря на то, что до сих пор не удалось однозначно... Подробнее На СТК «Приморское кольцо» прошло собрание и награждение особо отличившихся членов Приморской автомобильной федерации. В прошедшем спортивном сезоне члены федерации участвовали в обеспечении... Подробнее Несмотря на то, что приход новых корпорации Liberty Media в качестве новых владельцев коммерческих прав Ф1 во многом ослабил ограничения для гонщиков в социальных сетях, многие вещи по-прежнему... Подробнее Организаторами соревнований выступили отдел по физической культуре и спорту совместно с управлением образования администрации Находки и городской федерацией практической стрельбы. Первенство города –... Подробнее 9 марта возобновляется Первенство России по футболу среди клубов ФНЛ. В рамках 26-го тура соревнований на поле стадиона "Динамо" наша команда примет самый западный коллектив Лиги калининградскую... Подробнее Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон вызван к стюардам в связи с действиями в конце квалификации Гран При Бахрейна. Британец, выигравший поул-позицию, подозревается в нарушении Статьи 28.3... Подробнее