Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Как юный болельщик Ferrari Тома прославился на весь мир

После аварии на первом круге Гран При Испании, в результате которой сошел пилот Ferrari Кими Райкконен, в объективы телекамер на трибунах автодрома в Барселоне попал рыдающий мальчик в униформе Скудерии.

Шестилетний Тома Данель вместе с родителями Жорданом и Корали приехали в столицу Каталонии из французского города Амьен, чтобы вживую посмотреть гонку Ф1.
Как юный болельщик Ferrari Тома прославился на весь мир
en.f1i.com

Тома расплакался, увидев сход своего кумира, однако в качестве утешительного приза семью мальчика пригласили в паддок, где его встретил сам Райкконен. Кими подарил Тома кепку Ferrari и сфотографировался со своим преданным болельщиком.

«Это самый фантастический день в нашей жизни, – цитирует Корали Данель F1i.com. – Мы не могли поверить в то, что они нашли нас и отвели к Ferrari».

После встречи с Райкконеном Тома пригласили в моторхоум французской команды Renault, где он встретился с Нико Хюлькенбергом и Роменом Грожаном.

Today's most famous Kimi fan is having a great day! Big ? to @F1 & @ScuderiaFerrari for inviting him in!#SpanishGP pic.twitter.com/sjS0RqjO51

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 14 мая 2017 г.
Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:07      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
В McLaren нацелены заработать первые очки в сезоне на Гран При Испании
21-04-2015, 11:46, Спорт
По словам Эрика Булье, в Испании команда имеет все шансы завоевать свои первые очки в сезоне...
Подробнее
Во Владивостоке пройдет международная парусная регата
10-06-2015, 12:05, Спорт
С 14 по 19 июля 2015 года во Владивостоке на акватории Амурского залива состоится международная регата по матчевым гонкам уровня Чемпионата мира – Гранд Финал Кубка Наций ИСАФ (Международной...
Подробнее
Александр Могильный стал президентом хабаровского
30-05-2015, 16:09, Спорт
29 мая в рамках состоявшегося заседания попечительского совета ХК "Амур" губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт объявил фамилию нового президента клуба. Им стал легендарный хабаровчанин,...
Подробнее
Браун и Доменикали помогут в расследовании инцидента Бьянки
21-10-2014, 13:04, Спорт
Бывшие боссы команд Ф1 Росс Браун и Стефано Доменикали вместе с президентом Ассоциации GPDA Алексом Вурцом посодействуют специальному комитету FIA, расследующему аварию Жюля Бьянки...
Подробнее
Команды Ф1 поддержали шинников Pirelli
23-08-2015, 06:58, Спорт
Руководители команд Ф1 поддержали шинников Pirelli, которые оказались в неприятной ситуации после инцидента в пятницу на Гран При Бельгии. Несмотря на то, что до сих пор не удалось однозначно...
Подробнее
В Приморской автомобильной федерации подвели итоги года
30-11-2014, 12:03, Спорт
На СТК «Приморское кольцо» прошло собрание и награждение особо отличившихся членов Приморской автомобильной федерации. В прошедшем спортивном сезоне члены федерации участвовали в обеспечении...
Подробнее
Liberty Media попросила Льюиса Хэмилтона удалить пост в Instagram
18-04-2017, 19:43, Спорт
Несмотря на то, что приход новых корпорации Liberty Media в качестве новых владельцев коммерческих прав Ф1 во многом ослабил ограничения для гонщиков в социальных сетях, многие вещи по-прежнему...
Подробнее
В первенстве по пулевой стрельбе среди кадетских классов Находки самыми меткими стали «спасатели»
28-11-2015, 08:44, Спорт
Организаторами соревнований выступили отдел по физической культуре и спорту совместно с управлением образования администрации Находки и городской федерацией практической стрельбы. Первенство города –...
Подробнее
«Луч-Энергия» возобновляет футбольный сезон
7-03-2014, 01:40, Спорт
9 марта возобновляется Первенство России по футболу среди клубов ФНЛ. В рамках 26-го тура соревнований на поле стадиона "Динамо" наша команда примет самый западный коллектив Лиги калининградскую...
Подробнее
Стюарды расследуют действия Льюиса Хэмилтона
3-04-2016, 04:42, Спорт
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон вызван к стюардам в связи с действиями в конце квалификации Гран При Бахрейна. Британец, выигравший поул-позицию, подозревается в нарушении Статьи 28.3...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU