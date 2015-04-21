«Луч-Энергия» в матче с «Сибирью» упустил шанс на победу

"Луч-Энергия" - "Сибирь" - 0:0.

В воскресенье, 14 мая, "Луч-Энергия" провел последний домашний матч сезона 2016-017 гг. Матч против "Сибири" был не просто игрой за шесть очков, по сути он определял неудачника турнира. В случае победы "тигры" сохраняли прописку в ФНЛ, "Сибирь" же откладывала вопросы о сохранении статуса на последний тур.

Исполняющий обязанности главного тренера Александр Ушахин сразу отправил на поле дуэт форвардов Гордиенко-Белоногов. "Сибирь" начала бодрее, гости хорошо держали мяч, и имели территориальное преимущество. Впрочем, до опасных моментов не доходило. А вот "Луч-Энергия" свой первый голевой шанс упустил, партнеры бросили в прорыв Килина, Антон перебрасывал мяч мимо вышедшего из ворот Цыгана, но в створ не попал.

После перерыва хозяева пошли вперед и создали еще один 100% момент: Пискунов навесил в штрафную, где Гордиенко опередил всех и бил практически в упор. Фортуна отвернулась от нашего форварда, но повернулась лицом к Цыгану. Мяч попал в плечо голкипера и ушел на угловой. Но шок от досады на трибунах наступил уже перед самым финальным свистком. Избежав вне игры, Михалев остался один перед воротами и с 5-ти метров умудрился катнуть мяч мимо!





"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Сибирь" (Новосибирск) - 0:0 (0:0).





37 тур. ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2016/2017.





14.05.2017. Владивосток. 700 зрителей.





Составы команд:





"Луч-Энергия": Котляров, Коломыц, Попов, Насадюк, Кашкавал, Килин, Ребко, Пономаренко, Машнев, Белоногов (Михалев, 46), Гордиенко (Носов, 68).





"Сибирь": Цыган, Макаренко, Кушнирук, Качан, Гладышев, Магаль, Азаров, Рухаиа (Беляев, 78), Безлихотнов, Чеботару, Вотинов..





Предупреждения: Михалев, 69 - Безлихотнов, 66, Кушнирук, 90.





Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск).





Предварительная статистика:





Удары (в створ) : 9 (2) - 6 (2)





Опасные моменты: 4 - 2





Угловые: 5 - 2





Фолы: 11 – 15





Пресс-служба ФК «Луч-Энергия»