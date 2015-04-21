«Луч-Энергия» в матче с «Сибирью» упустил шанс на победу
"Луч-Энергия" - "Сибирь" - 0:0.
В воскресенье, 14 мая, "Луч-Энергия" провел последний домашний матч сезона 2016-017 гг. Матч против "Сибири" был не просто игрой за шесть очков, по сути он определял неудачника турнира. В случае победы "тигры" сохраняли прописку в ФНЛ, "Сибирь" же откладывала вопросы о сохранении статуса на последний тур.
Исполняющий обязанности главного тренера Александр Ушахин сразу отправил на поле дуэт форвардов Гордиенко-Белоногов. "Сибирь" начала бодрее, гости хорошо держали мяч, и имели территориальное преимущество. Впрочем, до опасных моментов не доходило. А вот "Луч-Энергия" свой первый голевой шанс упустил, партнеры бросили в прорыв Килина, Антон перебрасывал мяч мимо вышедшего из ворот Цыгана, но в створ не попал.
После перерыва хозяева пошли вперед и создали еще один 100% момент: Пискунов навесил в штрафную, где Гордиенко опередил всех и бил практически в упор. Фортуна отвернулась от нашего форварда, но повернулась лицом к Цыгану. Мяч попал в плечо голкипера и ушел на угловой. Но шок от досады на трибунах наступил уже перед самым финальным свистком. Избежав вне игры, Михалев остался один перед воротами и с 5-ти метров умудрился катнуть мяч мимо!
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