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«Луч-Энергия» в матче с «Сибирью» упустил шанс на победу

«Луч-Энергия» в матче с «Сибирью» упустил шанс на победу
"Луч-Энергия" - "Сибирь" - 0:0.

В воскресенье, 14 мая, "Луч-Энергия" провел последний домашний матч сезона 2016-017 гг. Матч против "Сибири" был не просто игрой за шесть очков, по сути он определял неудачника турнира. В случае победы "тигры" сохраняли прописку в ФНЛ, "Сибирь" же откладывала вопросы о сохранении статуса на последний тур.

Исполняющий обязанности главного тренера Александр Ушахин сразу отправил на поле дуэт форвардов Гордиенко-Белоногов. "Сибирь" начала бодрее, гости хорошо держали мяч, и имели территориальное преимущество. Впрочем, до опасных моментов не доходило. А вот "Луч-Энергия" свой первый голевой шанс упустил, партнеры бросили в прорыв Килина, Антон перебрасывал мяч мимо вышедшего из ворот Цыгана, но в створ не попал.

После перерыва хозяева пошли вперед и создали еще один 100% момент: Пискунов навесил в штрафную, где Гордиенко опередил всех и бил практически в упор. Фортуна отвернулась от нашего форварда, но повернулась лицом к Цыгану. Мяч попал в плечо голкипера и ушел на угловой. Но шок от досады на трибунах наступил уже перед самым финальным свистком. Избежав вне игры, Михалев остался один перед воротами и с 5-ти метров умудрился катнуть мяч мимо!



"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Сибирь" (Новосибирск) - 0:0 (0:0).



37 тур. ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2016/2017.



14.05.2017. Владивосток. 700 зрителей.



Составы команд:



"Луч-Энергия": Котляров, Коломыц, Попов, Насадюк, Кашкавал, Килин, Ребко, Пономаренко, Машнев, Белоногов (Михалев, 46), Гордиенко (Носов, 68).



"Сибирь": Цыган, Макаренко, Кушнирук, Качан, Гладышев, Магаль, Азаров, Рухаиа (Беляев, 78), Безлихотнов, Чеботару, Вотинов..



Предупреждения: Михалев, 69 - Безлихотнов, 66, Кушнирук, 90.



Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск).



Предварительная статистика:



Удары (в створ) : 9 (2) - 6 (2)



Опасные моменты: 4 - 2



Угловые: 5 - 2



Фолы: 11 – 15



Пресс-служба ФК «Луч-Энергия»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 18:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
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