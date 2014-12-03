ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Названы самые популярные подержанные иномарки в России - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 17:07 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Крупнейший российский производитель легковых автомобилей, ОАО «АвтоВАЗ», может стать одним из участников проекта «Кортеж».... Подробнее В сентябре 2016 года исполняется 155 лет со дня рождения известного немецкого предпринимателя Роберта Боша. А это прекрасный повод вспомнить, как начинала свой путь к всемирной популярности марка его... Подробнее На мощностях московского завода «Рено Россия» стартовало производство обновленной версии городского кроссовера Renault Duster.... Подробнее Политический кризис и военные действия на Украине только усиливают падение местного автомобильного рынка.... Подробнее Модель Supra относится к самым культовым спорткарам марки Toyota. Автомобиль был снят с конвейера в 2002 г, но поклонники японского бренда ожидают «преемника» до сих пор. И вот, прообраз новой Supra... Подробнее Японский автопроизводитель Honda готовится представить внедорожник Pilot нового, третьего по счету поколения.... Подробнее В России вступил в силу закон, обязывающий всех водителей мопедов и скутеров получить права нововведенной категории «М». Нарушителю грозит денежное наказание в виде штрафа на сумму 800 рублей. Однако... Подробнее Новое поколение Q60 не будет выпускаться в кузове кабриолет.... Подробнее Аналогичная сумма также будет выделена из региональных бюджетов.... Подробнее Североамериканское подразделение Subaru опубликовало информацию о комплектациях и стоимости новых моделей WRX и WRX STI.... Подробнее