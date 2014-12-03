Названы самые популярные подержанные иномарки в России - автоновости

В сентябре 2016 года исполняется 155 лет со дня рождения известного немецкого предпринимателя Роберта Боша. А это прекрасный повод вспомнить, как начинала свой путь к всемирной популярности марка его...
Модель Supra относится к самым культовым спорткарам марки Toyota. Автомобиль был снят с конвейера в 2002 г, но поклонники японского бренда ожидают «преемника» до сих пор. И вот, прообраз новой Supra...
В России вступил в силу закон, обязывающий всех водителей мопедов и скутеров получить права нововведенной категории «М». Нарушителю грозит денежное наказание в виде штрафа на сумму 800 рублей. Однако...
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