ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фернандо Алонсо: Мы потеряли все шансы, когда оказались за Даниилом Квятом Пилот McLaren Фернандо Алонсо прокомментировал итоги непростой для себя гонки в Барселоне. Испанец стартовал седьмым, но во втором повороте вылетел с трассы после контакта с Фелипе Массой и финишировал только 12-м. «В конце концов мы не заработали ни одного очка, – цитирует Алонсо Crash.net. – Из-за инцидента с Фелипе на первом круге я потерял ряд позиций. Но в любом случае мы знали, что у нас нет такого гоночного темпа, как у соперников, и окончательно потеряли все шансы, когда оказались за Даниилом Квятом после пит-стопа. Я не мог обогнать его на прямых и оставался позади. С этого момента гонка для нас сильно осложнилась. Я думаю, Масса просто не увидел меня. Впереди произошло несколько столкновений, и я решил рискнуть. Можно было остаться за ним, но мне было нечего терять. Я бы всё равно откатился назад, поскольку скорости на прямых не хватало. Мало-помалу соперники наверстали упущенное. Одних было невозможно удержать позади, а других – невозможно атаковать. Переломный момент наступит тогда, когда Honda представит обновление двигателя. Думаю, у нас неплохое шасси, позволяющее регулярно бороться за попадание в третий сегмент квалификации, но двигателю не хватает мощности и надёжности. Надеюсь, с надёжностью мы разобрались, учитывая, что я без проблем доехал до финиша. Теперь пора сосредоточиться на следующей гонке. Будем надеяться на прогресс». Прямо из Барселоны Алонсо отправится в Индианаполис, где уже в понедельник, 15 мая, стартуют официальные тренировки перед 101-й в истории легендарной гонкой на «Старой кирпичнице». Текстовую трансляцию гонки Гран При Испании с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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