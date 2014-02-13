Приморские тхэквондисты отличились на Чемпионатах мира и Европы

В Греции на о. Родос состоялись 1-ый пляжный Чемпионат мира и 13-ый Чемпионат Европы по тхэквондо ВТФ в дисциплине пхумсэ - технический комплекс, в которых приняли участие приморские спортсмены. Конкуренцию им составили более 500 тхэквондистов из 28 стран.





В Чемпионате мира итогом выступлений приморцев стало второе место Светланы Алексеенко в парах 31-40 лет. Еще одно «серебро» в копилку сборной России она добавила в индивидуальной номинации среди женщин возрастной категории 31-40 лет на Чемпионате Европы.





Кроме того, золотую медаль континентального чемпионата завоевала воспитанница заслуженного тренера России Павла Лаевского - Светлана Селезнева, которой не было равных в индивидуальных выступлениях женщин возрастной категории 61-65 лет.





Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Фото предоставлено Федерацией тхэквондо г. Владивостока (ВТФ) http://www.tkdvl.ru/