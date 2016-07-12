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Самый удачливый посетитель Vladivostok Boat Show-2017 выиграет смартфон Samsung Galaxy S8

Самый удачливый посетитель Vladivostok Boat Show-2017 выиграет смартфон Samsung Galaxy S8
Принять участие в розыгрыше сможет каждый участник мероприятия.



Считанные дни остались до IX Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая во Владивостоке. Напомним, что в этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" - лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.



Как известно, последняя неделя подготовки для любого мероприятия - самая сложная и увлекательная. Организаторы сообщают, что партнеры готовят различные подарки, розыгрыши, конкурсы для гостей выставки.

Так, компания Samsung, которая в этом году стала партнером мероприятия, приглашает посетителей в дни выставки принять участие в конкурсе. Всего за одну фотографию на стенде компании, выложенную со специальными хэштегами в социальную сеть, можно выиграть самый ожидаемый смартфон года - Samsung Galaxy S8.



Vladivostok Boat Show начнет работу с 10 утра 19 мая, а уже в 13 часов в этот же день состоится официальное открытие. Это мероприятие станет большим праздником, куда приглашают приехать всей семьей.



Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.



Пресс-центр Vladivostok Boat Show http://expo.sfyc.ru/

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 11:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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