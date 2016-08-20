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Паскаль Верляйн: Это был единственный шанс заработать очки

Гонщик Sauber Паскаль Верляйн уверен, что на Гран При Испании поступил правильно, нарушив правило въезда на пит-лейн и не став ждать ещё один круг, чтобы заехать за новыми шинами.

Немец в отличие от большинства других пилотов провёл дистанцию с одним пит-стопом. Первый и единственный раз он остановился в боксах на 33-м круге, когда был включён режим виртуальной машины безопасности. При этом Верляйн свернул на пит-лейн достаточно поздно, пропустив указатель, за что получил пятисекундный штраф, отбросивший его на финише с седьмого на восьмое место.

«Меня позвали на пит-стоп, когда я проезжал последний поворот, – цитирует Верляйна GPUpdate.net. – Я знал, что важно заехать в боксы, поскольку если бы я не остановился, то в дальнейшем пропустил бы всех. Так что это был единственный шанс заработать несколько очков.

Я понимал, что, вероятно, получу штраф, надеялся на наказание в следующей гонке, штраф для команды или что-то в этом роде. Но я рад и пятисекундному штрафу, это лучше, чем проезд по пит-лейну.

На последних кругах Карлос Сайнс оказывал на меня серьёзное давление, много раз пытался выйти вперёд. Было важно удержать его и оторваться от тех, кто был позади него. Каждый круг я проезжал в квалификационном режиме, в то время как в первой половине дистанции было важно следить за состоянием шин и одновременно поддерживать высокий темп.

В целом это была отличная гонка, команда великолепно поработала. Я очень счастлив».

Руководитель Sauber Мониша Кальтенборн прокомментировала успех своего подопечного.

«Отличный результат для нашей команды, ставший возможным в том числе благодаря хорошей тактике, – сказала Мониша. – Паскаль провёл великолепную гонку, как и Маркус Эрикссон, который тоже добился максимума от машины.

Этот результат свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении и у нашей машины определённо есть потенциал. Мы с интересом ждём Гран При Монако, где представим обновления аэродинамики».

Текстовую трансляцию гонки Гран При Испании с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.

Паскаль Верляйн: Это был единственный шанс заработать очкиХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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